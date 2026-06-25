データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、ブレインテック(脳科学技術)およびウェルネス領域における戦略的テクノロジー協業に向けて、香港のテクノロジー企業であるSelepu Technology Limited(本社：中華人民共和国香港特別行政区、代表者：Ken Liu、以下 SELEPU)との間で、基本合意書(Memorandum of Understanding、以下 本MOU)を締結いたしましたのでお知らせいたします。





PIXELA GROUP | SELEPU





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260625.html









■ 本MOU締結の背景と目的

当社は現在、ウェルネスブランド「Re・De」の主力プロダクトであるスマートリング「Re・De Ring」を起点とした「睡眠革命(Sleep Revolution)」コンセプトのもと、睡眠領域を中核とするウェルネスエコシステム「WellthVerse」の構築を成長戦略の中心に据えています。





一方、SELEPUは、非侵襲型のブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)技術を活用した睡眠改善デバイス「Dream Pilot」を開発・事業化する先進的なテクノロジー企業であり、神経科学的アプローチによる睡眠パターンおよび認知状態の解析・最適化において世界的な技術的優位性を有しています。





これまで当社の睡眠ソリューションは、主に「計測(データの取得)」を中心としていましたが、本MOUを通じてSELEPUの世界水準のブレインテック技術を融合させることで、睡眠の質を能動的に向上させる「介入・改善」の機能へと進化します。両社の強みである「ブレインテックの専門性」と「当社のブランド力およびウェルネスエコシステム」を掛け合わせることで、ウェルネス市場における新たな領域を開拓し、消費者にこれまでにない高い体験価値を提供することを目的としています。









■ 協業の概要と第一段階の取り組み

本MOUに基づく第一段階の具体的な取り組みとして、SELEPUの「Dream Pilot」プラットフォームを基盤とし、当社ブランドを冠した「共同ブランド製品」の企画・開発および商用化を推進いたします。





＜共同ブランド製品の開発＞

脳波レベルでの睡眠改善機能を備えた次世代プロダクトを共同で開発します。





＜クラウドファンディングを通じた市場投入＞

販売戦略の第一歩として、「Makuake」等のクラウドファンディングプラットフォームを活用し、初期の市場反応を検証しながら効率的かつ段階的な事業拡大を目指します。









■ 当社の成長戦略における本協業の意義

本MOUによる協業は、当社のウェルネス事業において以下の戦略的効果をもたらします。





＜プロダクトラインの非連続な拡張＞

単なる計測用ウェアラブルデバイスから、脳波にアプローチする能動的なウェルネス介入デバイスへと製品群を進化させます。





＜WellthVerseのデータ基盤の高度化＞

ブレインテック由来の高精度な脳活動・睡眠データをエコシステムに統合することで、データを基軸とした収益化スキームとインセンティブ設計の精度を飛躍的に向上させます。





＜リアル拠点(ウェルネスハブ)とのシナジー＞

当社が今後展開予定のリアル拠点「ウェルネスハブ」における体験コンテンツとして本共同製品を活用し、プロダクト・サービス・拠点が一体となった体験価値を設計します。





＜ブレインテック市場での先行的ポジションの確立＞

世界的に注目されるブレインテック領域において、コンシューマー向けウェルネス分野における実装のフロントランナーとしての立ち位置を早期に確立します。









■ 今後の見通し

両社は今後、第一段階である共同ブランド製品の商用化に向け、製品仕様やブランドアイデンティティ、事業体制に関する確定契約(Definitive Agreement)の締結に向けて誠実に協議を進めてまいります。確定契約の締結および製品のローンチ等、重要な進捗がありました際には、適時適切にお知らせいたします。









■ 代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

この度、先進的なブレインテック技術を有するSELEPU社と、次世代ウェルネスの実現に向けた戦略的パートナーシップを開始できることを、大変嬉しく思います。

私たちが「Re・De Ring」を通じて取り組んできた「睡眠革命(Sleep Revolution)」は、日々の睡眠データを可視化し、自分自身の状態を知ることで、人々の暮らしをより心地よく整えていくことを目指すものです。

今回の協業は、そのビジョンを次のステージへと進化させる重要な取り組みです。SELEPU社の非侵襲型BCI技術と、当社が推進するウェルネスデータ活用の知見を掛け合わせることで、ウェアラブルデバイスは単なる「計測器」にとどまらず、睡眠状態への気づきと行動変容を支える新たなパートナーへと進化していく可能性があります。

また本取り組みは、テクノロジーの力で日常の健康行動を価値に変える「WellthVerse」構想とも深く連動するものです。ブレインテック、ウェアラブルデバイス、ウェルネスデータ、そしてインセンティブ設計を組み合わせることで、これまでにない新しいウェルネス体験の創出を目指してまいります。

両社で生み出す新たな睡眠ソリューションと体験価値に、ぜひご期待ください。





社長サイン





■ SELEPUについて

会社名 ： Selepu Technology Limited

代表者 ： Ken Liu

所在地 ： Flat A516, 5/F, Erriciency House, 35 Tai Yau Street,

San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

事業内容： ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)技術を活用した

睡眠改善デバイス「Dream Pilot」の開発・事業化

URL ： https://selepu.com/









■ 株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年5月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/









※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本リリースは戦略的テクノロジー協業に関する基本合意(MOU)の締結に関するものであり、共同開発される製品の具体的な仕様、販売価格、発売時期、提供エリア等の詳細につきましては、今後の開発および当事者間における確定契約(Definitive Agreement)の締結に向けた協議の進捗に応じて決定してまいります。