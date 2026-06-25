ラディウス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：香田 進)は、周囲の騒音を低減し、快適なリスニングを実現するノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応USB-Cイヤホン「HP-NE30C」を、2026年7月上旬より販売開始いたします。





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製品ページURL： https://www.radius.co.jp/products/hp-ne30c/









■製品概要

ノイズキャンセリング機能を搭載したUSB-Cイヤホンです。スマートフォンやタブレットに接続するだけで、周囲の騒音を低減します。音質は、バランスの取れた心地よいサウンドが特長です。最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応し、いつでもどこでも快適なリスニング体験をお届けします。





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■製品特長

(1) 音楽を快適に楽しめるノイズキャンセリング機能

左右のイヤホンに内蔵したマイクが周囲の騒音を集音し、ノイズ成分と逆位相の音を生成することで騒音を低減する、フィードフォワード方式のノイズキャンセリング機能を搭載。通勤・通学中の車内や駅構内、街中、カフェなど、外出先でも快適に音楽をお楽しみいただけます。

通話時にも効果を発揮し、屋外での通話やカフェでのテレワークでも、相手の声が聴き取りやすくなります。

また、USB-C接続により端末から給電されるため、イヤホン本体のバッテリー切れの心配がなく、新幹線や飛行機での長距離移動でも長時間ノイズキャンセリング機能をご使用いただけます。





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(2) ながら聴きに便利なアンビエントサウンド機能

イヤホンを装着したまま、急な会話や駅のアナウンスなど周囲の音を取り込めるアンビエントサウンド機能を搭載。街でのショッピング、通勤・通学中の車内、オフィスでの作業など、さまざまな「ながら聴き」シーンでご活用いただけます。





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(3) 豊かな低音再生と遮音性を高める「ディープマウントイヤーピース」

一般的なイヤーピースと比較して、耳の奥の広いエリアでフィットする独自形状により密閉性が向上。豊かな低音再生と安定した装着感を両立します。

さらに、周囲の音を物理的に低減するパッシブノイズキャンセリング効果を備え、イヤホンのノイズキャンセリング機能との相乗効果により、高い遮音性を発揮します。





・HP-NE30CW：クリア(光沢質感により、耳への高い密着感が得られます)

・HP-NE30CK：ブラック(マット質感により、さらっとした装着感が得られます)





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(4) ハイレゾ再生に対応した心地よいサウンド

最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応した高性能DACを搭載。対応機器と接続するだけで、音源に含まれる微細なニュアンスまで再現します。バランスの取れた心地よい音質で、幅広いジャンルの楽曲に適しています。





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(5) ハンズフリー通話が可能なマイク付き多機能リモコン

リモコンは、楽曲の再生／停止、曲送り／曲戻し、音量UP／音量DOWNに加え、ノイズキャンセリング／アンビエントサウンド／通常モードの切り替え、着信時の受話／終話、音声アシストの操作に対応しています。通話用マイクを備えており、快適なハンズフリー通話が可能です。

※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。





(6) リアルタイムの臨場感を味わうUSB-C接続

Bluetoothなどのワイヤレス接続と異なり、伝送遅延や電波干渉の影響を受けにくく、安定した音声再生が可能です。動画視聴時にはリップシンク(唇の動きと音声の連動)が取れるため不自然さを感じることがなく、リズムゲームやアクションゲームでも、ゲーム内の挙動と音のずれを抑えた快適なプレイ環境を実現します。





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(7) 柔軟性の高いケーブルと便利なケーブルクリップ

ケーブル被膜には柔軟性の高いTPE素材を採用し、衣服との摩擦などによるタッチノイズを軽減します。また、付属のケーブルクリップで衣服に固定することで、ケーブルの揺れを抑えます。





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(8) ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」

ハイレゾ音源再生を十分に楽しんでいただくために、ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」をご使用ください。

「NePLAYER」は、iPhoneやスマートフォンでハイレゾ音源の再生やストリーミング再生を楽しむことができる、高品質で高機能な音楽再生アプリケーションです。音楽を楽しむ人へ向けた多彩な機能を搭載し、ハイレゾ音源の繊細さと臨場感を存分にご堪能いただけます。

※「HP-NE30C」の接続時は、無料版「NePLAYER Lite」のハイレゾ再生機能を課金購入することなくご使用いただけます。





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■製品仕様

型式 ：ダイナミック型

ドライバー ：Φ12mm

出力音圧レベル：108±1dB／mW

再生周波数帯域：20Hz～40,000Hz

インピーダンス：32Ω

ビットレート／サンプリングレート：最大24bit/96kHz

コネクタ ：USB-Cコネクタ

ケーブル長さ ：約120cm(Y型)

質量 ：約18g(ケーブル含む)

カラー ：「HP-NE30CW」ホワイト

「HP-NE30CK」ブラック

付属品 ：ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット

ケーブルクリップ

取扱説明書(保証書)

発売時期 ：2026年7月上旬

希望小売価格 ：オープン(店頭予想価格5,500円前後(税込))









■会社概要

商号 ： ラディウス株式会社

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル 11F

代表者 ： 代表取締役 香田 進

設立 ： 1996年3月

事業内容： オーディオ機器・オーディオアクセサリー関連機器開発／販売

携帯電話・スマートフォン用関連機器開発／販売

記録用Blu-rayディスク・記録用DVDメディア開発／販売

コンピューター周辺機器・ビデオ編集機器及び

周辺機器の研究及び開発／販売

資本金 ： 9,000万円

URL ： http://www.radius.co.jp/









＊記載されている製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。