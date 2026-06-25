株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、天然フローラル※1の優雅な香りで包み込みながら、ハリとうるおいのある肌へ導く美容オイル『フローラルリフトスクワラン』を、2026年9月3日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。





『フローラルリフトスクワラン』(左)15ｍL 1,650円(税込) (右)30ｍL 2,970円(税込)





『フローラルリフトスクワラン』は、ハーバーのロングセラー美容オイル、高品位「スクワラン」にビタミンC(製品の抗酸化剤)※2、ビタミンE※3、コエンザイムQ10※4を配合。大人のハリ不足をケアし、うるおいと透明感に満ちたハリつや肌へ導きます。さらに、ワイルドローズ、ネロリ、ラベンダーの天然精油※1を贅沢にブレンド。咲き誇る花々を思わせる優雅で華やかな香りが広がり、日々のストレスで緊張しがちな心をゆったり解きほぐします。









≪商品概要≫

商品名 ：フローラルリフトスクワラン

容量・価格：15mL 1,650円(税込)／30mL 2,970円(税込)

商品特長 ：

◎うるおい成分スクワランに、ビタミンC(製品の抗酸化剤)、ビタミンE、コエンザイムQ10を配合。バリア機能を守りながら、ふっくらハリのある、うるおい肌へ導きます。





◎ワイルドローズ、ネロリ、ラベンダーの天然精油を独自の配合でブレンド、心を解きほぐすような華やかさと安らぎに満ちたフローラルブーケの香りが広がります。





◎オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじんで角質層のすみずみまで浸透。水分と油分のバランスを整え、乾燥などの外的刺激から肌を守ります。うるおいをキープし、肌をやわらかく保ちながら、キメも整えます。





フローラルブーケの香り





※画像はイメージです。





使用方法：

たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに1滴※5を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。





※なくなり次第、終了となります。









※1 ノバラ油、ビターオレンジ花油、ラベンダー油(香り成分)

※2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※3 トコフェロール(製品の抗酸化剤)

※4 ユビキノン(保湿成分)

※5 一回の使用量









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





HABAが守り続ける「5つの無添加」





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