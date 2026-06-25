志摩観光ホテル（所在地：三重県志摩市、総支配人：緒方克美）は、近鉄不動産株式会社（所在地：大阪市天王寺区、代表取締役社長：原史郎）が運営する「近鉄ふぁーむ花吉野」のトマトジュース「HANAYOSHINO」を活用したオリジナルノンアルコールカクテル「Rouge Hanayoshino ～花吉野～」を開発しました。2026年7月1日（水）より、志摩観光ホテル レストラン「ラ・メール ザ クラシック」にて販売します。





本商品は、奈良県吉野郡大淀町の農場で収穫したフルーツトマト「フルティカ」のみを使用したトマトジュース「HANAYOSHINO」を、レストランならではの一杯としてお楽しみいただきたいとの思いから誕生しました。レストランスタッフがレシピを考案し、トマト本来の甘みや香りを生かしながら、昆布出汁や白ワインビネガーを合わせることで、お食事とともに楽しめる味わいに仕上げました。





別紙：https://kintetsu-re.box.com/s/tm7akacb9t1wrsmr84tf3m8rmy0st1ui



