株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本 俊一)は、2026年秋冬の新製品として『麻辣湯用スープ』と『牛骨湯用スープ』を7月1日(水)より全国で発売します。





働いている既婚女性に平日の夕食のおかずについて尋ねたところ、「時間がなくて品数が作れない」(40.6％)、「手間をかける余裕がない」(38.7％)、「作る気力が湧かない」(36.7％)といった声が多くきかれました(当社インターネット調査)。そこで当社は、近年人気を集めている麻辣湯専門店のメニューに注目し、一品で肉と野菜がバランスよく摂れ、簡単に調理ができる“おかずスープ”をキーワードに、辛味系スープの新製品を開発しました。また、約半数(48.5％)に及ぶ「辛さが苦手」な方(当社インターネット調査)のニーズにもお応えし、同専門店で提供されている辛さがなく食べやすいスープをヒントにした新アイテムも同時にラインアップします。









「麻辣湯」は、花椒の痺れ「麻(マー)」と唐辛子の辛さ「辣(ラー)」が特徴の中国・四川発祥の一品です。『麻辣湯用スープ』は、とんこつ・牛骨・にんにくの旨みとコクに、赤唐辛子・青花椒を効かせ、オールスパイス・クミンの風味が香る濃縮タイプのメニュー専用調理用スープです。牛や豚のうす切り肉、もやし、チンゲン菜、キクラゲなどのお好みの野菜を本品で煮込むだけで具材たっぷりのおかずスープが簡単に作れます。また、春雨や中華麺を用いた「麻辣湯麺」アレンジや、花椒、一味唐辛子でシビ辛アレンジも楽しめます。





麻辣湯用スープ





■製品仕様

製品名 ：麻辣湯用スープ

容量 ：300g

希望小売価格(税込)：270円

販路 ：量販店などの精肉コーナー

発売日 ：2026年7月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：とんこつ・牛骨・にんにくの旨みとコクに、

赤唐辛子・青花椒、オールスパイス・クミンの風味を

効かせた濃縮タイプの麻辣湯用スープです。

辛さの目安：4／5段階(やや辛口)









『牛骨湯用スープ』は、牛骨の旨みに、にんにくでコクを加え、生姜で風味豊かな味わいに仕上げた、辛さが苦手な方にもお楽しみいただける濃縮タイプのメニュー専用調理用スープです。牛や豚のうす切り肉、もやし、チンゲン菜、キクラゲなどのお好みの野菜を本品で煮込むだけで具材たっぷりのおかずスープが簡単に作れます。お好みに合わせて牛乳を用いれば、さらにマイルドになり、すりごま、ねりごまを追加することで、香ばしさとコクが一層増します。また、春雨や中華麺を用いた「牛骨湯麺」アレンジも楽しめます。





牛骨湯用スープ





■製品仕様

製品名 ：牛骨湯用スープ

容量 ：300g

希望小売価格(税込)：270円

販路 ：量販店などの精肉コーナー

発売日 ：2026年7月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：牛骨の旨みに、にんにくでコクをプラスし、

生姜で風味豊かな味わいに仕上げました。

辛さが苦手な方にもお楽しみいただける

濃縮タイプの牛骨湯用スープです。









■読者からのお問い合わせ先

株式会社ダイショー お客様相談窓口

TEL： 0120-092ー860

URL： https://www.daisho.co.jp