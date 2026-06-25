日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と青山デカーボのコラボレーションシリーズ第4弾として、『コジコジのランプ缶』を7月4日（土）より伊勢丹新宿店にて先行販売いたします。新作「星あかりのタッセルチェーン」や「煌めくミニチュアお茶会セット」なども登場します。

星空とランプを持つコジコジを、描き下ろしのガラス絵で表現

『コジコジ缶』シリーズ第4弾となる今回は、初の描き下ろしのガラス絵を使用。コジコジと青山デカーボの世界観が重なり合う、特別なお菓子缶が誕生しました。 宝石のように輝くガラス絵が、コジコジとともに幻想的な星空へと誘います。

缶の蓋面では、コジコジとランプの周りを星座で煌びやかに囲みました。メインモチーフであるランプは、コジコジのカラーと調和する色合い。エンボス加工も細部までこだわって、繊細ながら煌びやかに仕上げました。 12種類の星座をよく見ると、なぜか「いて座」になりきって、コジコジを見守る次郎の姿が。 青山デカーボらしく幻想的で特別感のある表現で描いた、新しいコジコジの世界をお楽しみください。 見ごたえたっぷりの缶の側面も自慢です。カラフルなタイルで作られた建築と、コジコジの情景を描いています。魔法の絨毯や星の風船、コジコジとランプにご注目。 タイル調のデザインの中には、コジコジの仲間たちが数多くかくれています。みんなを見つけてみてください。

蓋を開けると、縁の部分にはテル子がちらり。ペロちゃんを見て"ふっとう"しているやかん君も、どこかに。 缶を開けて底面を見れば、コジコジが描かれた特別な絨毯。 模様一つひとつが、ガラス絵でとても繊細に描かれています。圧巻の仕上がりをお楽しみください。

缶を裏返して裏面のシールをはがせば、月の上で寝ているコジコジのかわいらしい姿が。 コジコジのメルヘンな世界と、青山デカーボの宝石のようなガラス絵の世界が融合し、唯一無二の魅力が生まれました。

選べるコジコジのフィギュア付き（全3種）

『コジコジのランプ缶』のおまけは、青山デカーボオリジナルの全3種類のコジコジフィギュア。 お好きなコジコジフィギュアをお選びいただけます。 どのコジコジも、ランプにぴったりの衣装を身にまとい、後ろ手に、右手に、または頭の上にランプを持っています。いつも自然体な、コジコジらしい表情も絶妙です。

『コジコジのランプ缶』にぴったりのアクセサリーチェーンやミニチュアお茶会セットも。

ご好評いただいているお菓子缶専用アクセサリーチェーンに、『コジコジのランプ缶』にぴったりの新作「星あかりのタッセルチェーン」が登場。

タッセルが揺れる華やかなデザインに、星降る夜のきらめきをイメージした1.3mmのストーンを上品にあしらいました。『コジコジのランプ缶』にぴったりなアクセサリーチェーンは、コジコジ缶ご購入のお客様へのみ限定販売となります。 お菓子缶をより華やかに彩り、幻想的な世界観をさらに引き立てます。

さらに、『コジコジのランプ缶』に「星あかりのタッセルチェーン」と「煌めくミニチュアお茶会セット」を組み合わせた特別セットを300個数量限定で販売いたします。 ボックスにはリボンの代わりに、星の光を閉じ込めたようなアクセサリーパーツもお付けいたします。

「煌めくミニチュアお茶会セット」のカラーは、赤・黄・青の全3種類。 ミニチュアながら細部まで表現された模様が、『コジコジのランプ缶』の幻想的な世界観をより一層引き立てます。

ティーカップやポットはトレーにマグネットで固定できる仕様となっており、取り外してお好みのレイアウトをお楽しみいただけます。 中央のポットは小物入れとしてもお使いいただけるため、小さなアクセサリーやお気に入りのアイテムをしまうこともできます。

コジコジのフィギュアと合わせてお楽しみいただける、遊び心あふれるお茶会セットです。 特別セットは店舗限定販売となりますので、ぜひ店頭にてお求めください。

植物素材のレモンバター風味クッキー入り

『コジコジのランプ缶』の中のお菓子は、プラントベースのレモンバター風味クッキー。レモンピールが爽やかに香り、豆乳クリームバターの優しい余韻がお口の中に広がります。米粉を使ったグルテンフリーで、老若男女にお楽しみいただける、優しい味わいのお菓子です。

【商品詳細】

・コジコジのランプ缶 ： 2,420円（税込） （コジコジのフィギュア１個、植物素材のみで作った米粉のレモンバター風味クッキー5個入り）

・星あかりのタッセルチェーン ： 330円（税込） （コジコジのランプ缶ご購入のお客様へのみ限定販売）

・コジコジのランプ缶 特別セット【300個限定】 ： 4,092円（税込） （コジコジのランプ缶１缶、フィギュア１個、星あかりのタッセルチェーン１個、煌めくミニチュアお茶会セット１個入り）

※『コジコジのランプ缶』はお一人様につき３点までです。 ※数量限定販売のためなくなり次第終了です。品切れの際はご容赦ください。 ※お取り置きやご予約は承っておりません。 ※都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【発売日】

2026年7月4日（土）から 場所：伊勢丹新宿店 本館地下１階 カフェ エ シュクレ

【参考資料】

青山デカーボについて

株式会社ビーディ・ラボが運営するヘルシースイーツ専門店。東京・青山で20年以上ヘルシースイーツを作り続けてきたノウハウにより、美味しさと可愛さにとことんこだわったグルテンフリーやプラントベースのヘルシーなスイーツを作っています。

青山デカーボHP：http://www.aoyama-decarbo.com

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/ X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet ） Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/） TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official） Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/ YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【商品に関するお問い合わせ先】 株式会社ビーディ・ラボ お問い合わせ：0120-972-614 (月曜日から金曜日まで 10時から17時まで）

【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「 © さくらももこ」