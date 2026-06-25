大阪・堺市の原池公園内にあるBBQ場「matoi」では、2026年7月17日（金）から8月31日（月）まで、夏休み限定イベント「matoi夏祭り2026」を開催します。期間中は、スーパーボールすくいや水鉄砲射的などの縁日コーナーを設けるほか、水あそびやかき氷、綿菓子なども用意。BBQとあわせて、子どもから大人まで夏祭り気分を楽しめる催しとして実施します。

BBQ場で夏祭り気分を

近年の猛暑により、夏の日中は屋外レジャーの利用をためらう人も少なくありません。そこでmatoiでは、BBQに加えて縁日や水あそびなどの催しを取り入れた夏休み限定イベント「matoi夏祭り2026」を企画しました。 会場にはスーパーボールすくいや水鉄砲射的などの縁日コーナーを設置。ゲームに参加した人には景品を用意しており、はずれなしで楽しめます。子どもから大人まで気軽に参加でき、夏祭り気分を盛り上げます。

夏の暑さを和らげる水あそび企画

期間中は1日2回、水あそびイベント「スプラッシュタイム」を実施します。 夏の暑さを和らげる催しとして企画したもので、BBQの合間に涼を感じながら楽しめる夏限定のイベントです。

夏祭り気分を盛り上げるかき氷や綿菓子

夏祭りの定番といえば、かき氷と綿菓子。 会場ではセルフスタイルで、自分だけのかき氷や綿菓子づくりを楽しめます。家族や友人同士でワイワイ楽しみながら、夏の思い出づくりをお楽しみください。

夜の部（2部）では手持ち花火も

夜の部（2部）では、手持ち花火も楽しめます。縁日の景品として花火を用意しているほか、会場内で購入することも可能です。 BBQや縁日を楽しんだ後は、家族や友人と一緒に花火を囲みながら、夏の夜ならではのひとときを過ごせます。

飲み放題がお得！暑さ対策アイテムも充実

イベント期間中は、アルコール飲み放題を通常3,000円から1,800円に割引、またソフトドリンク飲み放題を通常1,000円から800円に割引して提供します。 また、クーラーボックスレンタルを通常1,500円から750円に値下げするほか、扇風機のレンタルも用意。暑い季節でも快適にBBQを楽しめる環境を整えています。

開催概要

イベント名：matoi夏祭り2026 開催期間：2026年7月17日（金）～8月31日（月） 会場：matoi（大阪府堺市中区八田寺町320‐20 原池公園内） 内容：縁日コーナー、水あそびイベント、セルフかき氷、綿菓子づくり ほか

https://matoibbq.jp/

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