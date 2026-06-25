神戸市西区のこうべアグリパーク内にあるBBQ場「KOBE WEST BBQ」は、豊かな自然に囲まれたロケーションを活かし、7月2日（木）から愛犬と一緒にBBQを楽しめる愛犬同伴エリアを新設します。 あわせて、新たに焼肉ランチを提供するとともに、BBQメニューも全面リニューアル。こうべアグリパークならではの自然と食を満喫できる新たな魅力を提供します。

■愛犬と一緒に楽しめるBBQエリアが誕生

こうべアグリパークは、緑豊かな自然の中で愛犬との散歩や食事を楽しめる人気スポットです。 KOBE WEST BBQでは、そのロケーションを活かし、家族の一員である愛犬と一緒にBBQを楽しめる愛犬同伴エリアを新設します。 https://kobe-bbq.jp/news/?p=671

リードフックを設置、ペットフードも用意

エリア内にはリードフックを設置するほか、愛犬用メニュー（ペットフード）も用意。ご家族やご友人とともに、愛犬も一緒に食事の時間を楽しめる環境を整えました。 こうべアグリパークならではの開放的な空間で、愛犬との特別なひとときをお過ごしいただけます。

■公式LINEお友だち登録でソフトドリンク無料

期間中、KOBE WEST BBQ公式LINEにお友だち登録いただいた方へ、BBQまたは焼肉ランチで利用できるソフトドリンク1杯無料クーポンを配信します

【LINEアプリはこちら】

https://page.line.me/869itott?openQrModal=true

登録期間

2026年6月25日（木）～7月31日（金）

クーポン利用期間

2026年7月2日（木）～8月31日（月）

■炊きたて羽釜ご飯と地元野菜が楽しめる焼肉ランチ

7月2日から、ランチタイム（10:00～14:00）限定で焼肉ランチの提供を開始します。 https://kobe-bbq.jp/news/?p=673

牛・豚・鶏から選べる4種類のランチ

・ポークランチ（1,380円） ・コンビランチ（1,480円） ・MIXランチ（1,980円） ・上焼肉ランチ（2,680円） ※価格はいずれも税込です。

七輪で焼く地元野菜と炊きたて羽釜ご飯

卓上七輪で焼きながら味わうお肉に加え、隣接する農産物直売所「六甲のめぐみ」の新鮮な地元野菜も一緒に焼いて楽しめるのが特徴です。さらに、炊きたての羽釜ご飯とスープをセットにし、こうべアグリパークならではの自然と地元の味覚を気軽に満喫できるランチに仕上げました。

■4つのBBQプランから選べる新ラインアップ

BBQメニューを全面的に見直し、利用シーンや予算に合わせて選べる4つのプランを用意しました。 ・ライトプラン（2,600円） ・スタンダードプラン（3,500円） ・六甲プラン（3,300円） ・六甲プレミアム（4,900円） 六甲プラン、六甲プレミアムでは、神戸牛牧場の牛肉や神戸ポークなど、地域の魅力を味わえる食材を用意しています。 気軽なランチ利用から、家族やグループでのBBQ、少し贅沢なアウトドアまで、幅広いニーズに対応します。 ※価格はいずれも税込です。 https://kobe-bbq.jp/news/?p=692

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