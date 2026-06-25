eコマースの不正検知およびリスクインテリジェンスの世界的リーダーであるRiskified Ltd.（イスラエル、CEO：イド・ガル、NYSE：RSKD、以下「Riskified」）とソフトバンク株式会社の子会社でファイナンス事業の中核を担うSBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CISO：堀田 智宣、以下「SBPS」）は、2026年6月25日から提携を開始しました。本提携に基づき、SBPSは、オンライン決済サービスをご利用の加盟店に対して、Riskifiedが提供する不正検知ソリューション「Riskified（リスキファイド）」の導入や活用の支援を開始します※。「Riskified」を導入した加盟店は、高精度なAIを活用した不正検知機能「チェックアウト・インテリジェンス」を活用し、EMV 3-Dセキュア（本人認証サービス）必須化に伴う決済コンバージョンの課題を解決しながら、決済プロセスの最適化による売り上げの最大化が可能となります。

「Riskified」は、「不正リスクからEC事業を守り、事業成長を加速させること」を目的とした、AIを活用したEC向け不正利用防止・リスク管理ソリューションです。世界中で収集・分析される独自データと、自社開発による最先端のAI技術を活用し、アカウント作成時・ログイン時・属性変更時における不正検知に加え、決済時にAIがリアルタイムで不正判定を行う「チェックアウト・インテリジェンス」、チャージバック発生時の反証対応、さらにはポリシー濫用検知まで、包括的な不正利用対策を実現します。 本提携により、SBPSは決済代行会社としての知見とオンライン決済サービスの基盤を生かし、「Riskified」の導入・活用を支援します。加盟店における不正利用被害の抑止に加え、オーソリ承認率や決済完了率の向上を通じて、EC事業の成長を支援します。

背景：EMV 3-Dセキュア必須化に伴う3つの運用選択肢

日本国内ではクレジットカード不正利用の急増を受け、ECサイトに「EMV 3-Dセキュア」の導入が必須となりました。加盟店は、不正リスクと機会損失のバランスを見極めながら、運用パターン（①～③）を選択していく必要があります。

EMV 3-Dセキュア運用の3パターン

パターン①：加盟店のリスク判断に応じて認証実施 加盟店が網羅的に行う不正利用対策が、EMV 3-D セキュアと同等以上の不正抑止効果があることを前提として、加盟店の不正リスク判断に応じて必要な場合に認証を行う パターン②：カード番号登録時に認証実施 アカウントなどの厳格な管理および不正ログイン対策を講じた上で、ログイン時にアカウントなどの利用者であることを確認する。また、決済の都度、加盟店の不正リスク判断に応じて必要な場合に認証を行う パターン③：決済の都度、認証実施 利用者のカード番号登録時、および決済の都度、認証を行う

本提携がもたらす価値：加盟店のニーズに応じた多様な選択肢の提案

Riskified とSBPSは、以下の取り組みを通して加盟店の安全性と収益性の両立を支援します。 ● 不正注文と正当な顧客の見極めを最大化: Riskified の網羅的な不正検知体制により、不正抑止を強化すると同時に、正当な顧客の取り引きが誤って拒否されるリスクを低減します。 ● EMV 3-Dセキュア導入支援: 加盟店のニーズに応じたEMV 3-Dセキュアの運用パターン（①～③）の導入支援を提供します。 ● 収益の最大化: 正当な顧客を正確に識別し、EMV 3-Dセキュアやオーソリの承認率の向上と売り上げの底上げを実現します。

今後の展望

RiskifiedとSBPSは、今回の提携を通して、より多くの国内企業が安全かつ快適なオンライン決済環境を提供できるよう、技術と戦略の両面から支援を強化してまいります。

※「Riskified」を利用するには、Riskified Ltd.との契約が必要です。 ・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ・記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

Riskifiedについて

Riskified（NYSE:RSKD）は、不正リスクの管理を革新し、ECの成長を加速させます。世界中の最大手ブランドやオンラインで販売する上場企業の多くが、チャージバックに対する保証・保護、大規模な不正利用やポリシー濫用との闘い、顧客維持の向上のため、Riskifiedに信頼を寄せています。 Riskifiedはこれまで、アンドエスティ、ラコステジャパン、ユナイテッドアローズ、AKOMEYA TOKYOなど、複数の国内大手加盟店に採用されています。 ● 名称: Riskified Ltd. ● 所在地: イスラエル ● 設立日: 2012年 ● URL: https://www.riskified.com/ja/ ● 事業内容: AIを活用した不正検知・リスクインテリジェンスプラットフォームの提供

SBペイメントサービス株式会社について

https://www.riskified.com/ja/press/riskified-partners-with-japanese-fashion-retailer-adastrias-group-company-and-st-co-ltd-to-enhance-fraud-detection-and-boost-ecommerce-sales/ https://www.riskified.com/ja/press/lacoste-japan-raises-authorization-approval-rate-to-90-with-riskified-ai-fraud-detection/ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116213.html https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000116213.html

SBPSは、決済代行会社として、EC事業者や実店舗向けに、クレジットカード決済、キャリア決済、QRコード決済など多彩な決済手段を提供しています。高度な決済システムとソフトバンクグループの一員である強みを生かした付加価値を提供することで、安心・安全な決済環境を構築しています。 ● 名称: SBペイメントサービス株式会社 ● 所在地: 東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー ● 設立日: 2004年 ● URL: https://www.sbpayment.jp/ ● 事業内容: 決済サービス、集金代行および企業の計算事務代行、アクワイアリング（カード加盟店業務）事業、イシュイング（カード発行業務）事業