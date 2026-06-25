FUJIOH、TechMagicが「第18回ホテル・レストラン・ショー in 関西2026」でコラボ展示　両社製品のセット使用を提案し、飲食店の「人・場所・コスト」の課題解決を推進

自動炒め調理ロボット「I-Robo 2」

調理油煙回収ユニット



「オイルスマッシャー搭載クッキングオイルコレクター（循環タイプ）」

左：循環式IH調理ワゴン「アリアシェフプロ」



右：「アリアシェフプロ」使用イメージ

田淵章仁氏

ブースイメージ



※画像はイメージです。実際の展示内容とは異なる場合があります。











社名：TechMagic株式会社本社：東京都江東区青海2‐5‐10 テレコムセンタービル西棟19階設立：2018年2月1日代表者：代表取締役社長 白木 裕士URL：https://techmagic.co.jp/テックマジックは、2018年2月に設立。「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」をパーパスに掲げ、食を取り巻く多くの企業が直面する人手不足を解消し、人がより付加価値の高い業務に従事し、生産性の高い社会を実現するために、最新のAIやロボット技術を高度に融合した各種プロダクトの企画、設計、販売、保守を行っています。■富士工業株式会社事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産、空気環境改善に関するソリューションの提案・提供代表者：代表取締役社長 柏村浩介創立：1941年12月所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号従業員数：781名グループ会社：富士ホールディングス株式会社富士工業株式会社富士工業販売株式会社フジテックメンテナンス株式会社株式会社ヒートアンドクールFujioh International Trading Pte. Ltd.芙子帝風商貿（上海）有限公司（Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.）Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.）［関連会社］アリアフィーナ株式会社公式Web：https://www.fujioh.com