大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一、以下「当社」）は、株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰）と共同展開する「竹田式古墳墓」が、大阪府大東市のふるさと納税返礼品として各ポータルサイトに掲載され、ご寄付の受付を開始したことをお知らせいたします。 先般、返礼品としての採用が決定した旨をお知らせいたしましたが、このたび掲載準備が整い、全国どこからでもふるさと納税を通じてお申し込みいただけるようになりました。「終活」や「お墓の継承問題」という社会課題に対し、ふるさと納税による「地域貢献」という新たな視点を加えた、全国的にも珍しい取り組みです。 ▼ 採用決定時のお知らせ https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3392/

大東市・前方後円墳社・大阪メモリアルパーク。三者の強みが結集

本取り組みは、それぞれ異なる強みを持つ三者の連携によって実現しました。 ■ 株式会社前方後円墳（代表取締役：竹田恒泰） 日本古来の前方後円墳を、代表竹田恒泰が現代の祈りの場として再構築。いま大きな注目を集める「竹田式古墳墓」が本取り組みの象徴です。 ■ 大阪府大東市 ふるさと納税制度を通じ、寄付者と地域をつなぐ架け橋として本返礼品を採用。全国からの寄付を地域の未来づくりへと活かします。 ■ 大阪メモリアルパーク販売株式会社 2003年より大東市龍間の地で霊園を運営する地元事業者として、長年培ってきた運営実績を基盤に、永代にわたる管理・供養を担います。 話題性・文化的価値・地域に根ざした運営実績。この三者が力を合わせることで、「竹田式古墳墓」を全国へ展開する第一歩として、本ふるさと納税での公開が実現しました。

多死社会における「お墓の維持」を地域の未来へつなぐ

現在、日本社会では少子高齢化や核家族化に伴う「墓じまい」や「お墓の継承問題」が深刻な課題となっています。大阪メモリアルパークでは、こうした不安を抱える方々に対し、管理者が永代にわたり供養を執り行う仕組みを提供してまいりました。 この度、「竹田式古墳墓」が大東市のふるさと納税返礼品として採用されたことにより、寄付者は自身の将来に向けた「安心（終活）」を確保しながら、寄付を通じて大東市の市政発展に寄与することが可能となりました。これは、単なる返礼品の提供に留まらず、お墓参りを通じて寄付者の家族が継続的に大東市を訪れる「関係人口の創出」を目的とした、持続可能な地域共生型の供養モデルです。

なぜ、今「古墳墓」×「ふるさと納税」なのか

日本社会が直面する「多死社会」と「人口減少」。これまでお墓は「家族」という閉じた単位で維持されてきましたが、核家族化が進んだ現代では、その維持自体が次世代への「負担」となりつつあります。 本プロジェクトが提示するのは、お墓を「家族の負担」から「地域との絆」へと転換する、逆転の発想です。 1. 「最期まで自分らしく社会に貢献したい」という願いを叶える ふるさと納税を通じて「竹田式古墳墓」を選ぶことは、自らの安住の地を確保すると同時に、その寄付金が大東市の教育、福祉、街づくりに直接活かされることを意味します。「自分の人生の締めくくりが、誰かの役に立つ」という誇りは、従来の終活にはなかった新しい心理的価値を提供します。 2. 古代から受け継がれる「前方後円墳」というアイデンティティ 日本独自のお墓の形の「前方後円墳」は、古来より祈りと継承の象徴でした。この象徴を現代に蘇らせた「竹田式古墳墓」は、単なる埋葬施設ではなく、生駒山系の自然と共に地域の景観を守り続ける「文化資源」です。寄付者はこの歴史の系譜に名を連ね、その想いは大東市の美しい景観の一部として未来へと受け継がれていきます。 3. 「無縁」を防ぎ、「関係人口」を育む持続可能な仕組み 「墓じまい」が増える背景には、地域との縁が切れることへの不安があります。本取り組みでは、寄付を通じて「大東市との縁」を結び、お墓参りに訪れる家族がこの街を訪れ、地域とのつながりを育み、街を愛する「関係人口」となるサイクルを生み出します。これこそが、民間霊園と自治体が手を取り合う、持続可能な供養の未来像です。

返礼品「竹田式古墳墓」の主な特徴

「竹田式古墳墓」は、古墳時代の前方後円墳を、考古学者・神道学者・建築家とともに学術的知見をもとに忠実に再現した、現代の集合墓・永代供養墓です 。 1.承継者不要の永代供養： 大阪メモリアルパークが永代にわたり管理・供養を行うため、後継ぎの有無を問わず安心してご利用いただけます。 2.選べる埋葬形式： 他の方と共に眠る「合同永眠埋葬」から、1人用～4人用の「個別安置埋葬」まで、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。 3.文化的価値の発信： 日本古来の埋葬文化を現代のお墓として再構築し、大東市の豊かな歴史・文化的魅力を全国へ発信します。

お申し込み方法について

「竹田式古墳墓」への寄付お申し込みは、大東市公式のふるさと納税案内ページを経由し、各主要ポータルサイトからお手続きいただけます。 【大東市ふるさと納税 特設ページ（市公式サイト）】 https://www.city.daito.lg.jp/site/furusatonouzei/ 上記ページ内に掲載されている以下の各プラットフォームより、寄付のお申し込みが可能です。 ● 楽天ふるさと納税 ● ふるなび ● ふるさとチョイス ● Amazonふるさと納税 ● G-Callふるさと納税 ● ふるさとプレミアム （※ ほか、ふるさとチョイス連携の各サイト〔JRE MALLふるさと納税、au PAY ふるさと納税、セゾンのふるさと納税 ほか〕でも順次受付を開始いたします。各サイトの正式名称・掲載状況は、上記の大東市公式ページをご確認ください。） 【提供される返礼品のラインナップ】 ・合同永眠埋葬： 伝統的な前方後円墳の中で、他の方と共に永代にわたり供養される形式。 ・個別安置埋葬（1人用～4人用）： 個別のスペースにて永久に安置・供養。ご家族の状況に合わせてお選びいただけます。 ※寄付金額の詳細については、各ポータルサイトの最新情報をご確認ください。

■ 今後の展開

ご購入の流れにつきましては、当社の公式サイトおよび株式会社前方後円墳の「古墳の窓口」等を通じて順次ご案内しております。 安藤忠雄建築研究所監修の特別な空間で 、歴史とデザイン、そして安心の永代供養が融合した新しい祈りの場にご期待ください。 ▼ 「大阪メモリアルパーク公式ＨＰ」 ▼ https://osaka-memorialpark.co.jp/ ▼ 「古墳墓特設サイト」 ▼ https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/ ▼ 「古墳の窓口」 ▼ https://madoguchi.kofun.co.jp/

■大阪メモリアルパーク古墳墓について

■ 古墳を“現代の祈りの場”へと再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する壮大な遺産です。当社はこの「古墳」という形を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代の方々のために再構築いたしました。竹田恒泰氏が提唱する「竹田式古墳墓」は、歴史・デザイン・永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルとして、今まさに大きな注目を集めています。

■ 関西唯一、眺望とデザインが融合した至高の聖域

大阪メモリアルパークは、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望に加え、「お墓のグランプリ関西1位」に選ばれた確かな実績、そして世界的建築家安藤忠雄建築研究所の設計・監修による格調高いデザインを兼ね備えています。全国でも例のない、眺望・実績・デザインが一体となった唯一無二の環境で、皆様の大切な想いをお守りいたします。

▼ 古墳墓ECサイト「古墳の窓口」大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼ https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9

【関連情報】現地説明会も開催（7月11日）

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg

7月11日（土）には、大阪メモリアルパーク現地にて「竹田式古墳墓説明会」を開催します。歴史、デザイン、永代供養、そして眺望が揃った現地を実際にご覧いただける機会です。

日時：7月11日（土） ① 10:30～ ②11:15～ ③13:30～ ④14:15～ 場所：大阪メモリアルパーク（大阪府大東市龍間271-8） 詳細：https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【会社概要】

https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【 大阪メモリアルパーク販売株式会社】 代表取締役：樋口 光一 所在地：大阪府大東市龍間271-8 公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/ 古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/ YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRw Instagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/ 【株式会社前方後円墳】 代表取締役：竹田恒泰 所在地：東京都港区芝五丁目13番16号 設立年月日：令和6年4月1日 販売サイト：『古墳の窓口』 https://madoguchi.kofun.co.jp 公式HP：株式会社前方後円墳 https://kofun.co.jp/ Youtube https://www.youtube.com/@zkf_kofun Instagram https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/ X https://x.com/zenpokoenfun_jp/ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪メモリアルパーク販売株式会社 広報担当：田中 TEL：072-869-1111 MAIL：press@osaka-memorialpark.co.jp

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をウェブサイトでご利用いただく際は、（https://osaka-memorialpark.co.jp/ ）へのリンク設置を、SNS等でご利用いただく際はハッシュタグ「#大阪メモリアルパーク」の活用をお願い致します。

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