人気の日本車「Honda CIVIC TYPE R」デザインのTシャツが「成田空港T3 SOUVENIR AKIHABARA」に登場。サイズはM、L、XL・5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン・海外のお土産にも！

Honda CIVIC TYPE RがデザインされたTシャツが「成田空港T3 SOUVENIR AKIHABARA」で取り扱い開始となります。 海外でも人気の日本車であるCIVIC TYPE Rが並ぶデザインは、Tシャツのためのオリジナルイラストとなっており、シンプルながらも遊び心の溢れるデザイン。 Hondaのオフィシャルライセンス取得商品です。 大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用で、 しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚。 100％コットンなので一年中着用頂けます。 サイズ展開はM/L/XLの3サイズ (メンズサイズ)。カラーはブラックです。 成田空港 〒282-0004 千葉県成田市古込１－１ T3（ターミナル3） SOUVENIR AKIHABARA 公式サイトからもお買い求めいただけます。 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n

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CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。 各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。 オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

- 商品詳細 【5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン】 Tシャツは大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用。 しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚です。 サイズ M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm 丸胴仕様

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