写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一）とアンフィ乗馬クラブ（所在地：栃木県河内郡）は、本サービスの導入に関する契約を2026年5月18日（月）に締結いたしました。

本サービス導入により、アンフィ乗馬クラブで開催される乗馬体験イベントや季節イベントなどで撮影された写真を、参加者へスムーズに共有・販売できる環境を整備し、イベント参加者の満足度向上とともに、クラブの魅力発信・認知拡大につなげてまいります。

アンフィ乗馬クラブは、栃木県の上三川ホースパーク内で運営されている乗馬クラブで、創設8年目を迎えます。サラブレッドに加え、ミニチュアホース3頭を含む計13頭を管理しており、多様な馬たちとの触れ合いを楽しめるユニークな施設として地域の方々に親しまれています。

同クラブではこれまで、イベント時に撮影した写真を参加者へ届ける方法について課題を抱えていました。カメラマンへ依頼した場合はコスト負担が大きく、自社で写真共有システムを構築するには手間や運用負荷がかかることから、最適な方法を模索されていました。

そのような中、本サービスをご紹介したところ、「まさにイメージがぴったりだった！」とのお声をいただき、今回の導入に至りました。

また、アンフィ乗馬クラブ代表の藤野様は、引退馬の第二の人生についても深い想いを持たれており、「こんなに人のために働いてきた馬に、最後は悠々自適な生活を送らせてあげたい」という考えのもと、日々馬たちと向き合われています。

今後は、本サービスを活用した写真の公開・販売を通じた情報発信により、クラブや馬たちの魅力をより多くの方へ届けることで、将来的には引退馬に関する取り組みの紹介や、新たな支援の輪の形成にもつなげていきたいと考えています。

■アンフィ乗馬クラブ 運営概要（https://lit.link/anfeehorse）

所在地：栃木県河内郡上三川町東汗1700 上三川ホースパーク内 電話番号：0285-35-2636

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」 写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753 導入団体数：9,100団体（2026年5月末時点） 代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一 事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口 TEL：048-919-3306 E-mail：secretary@happysmile-inc.jp