一般社団法人グローバルブリッジプラス（GB+：東京都・代表理事：松下裕二）は、2026年6月25日(木)より、クラウドファンディングサービスCAMPFIRE for Social Goodおよび公益財団法人日本サッカー協会が運営するサッカーに特化したクラウドファンディングサイトでの取り組みを開始しました。クーデターと大地震が続くミャンマーのU-12サッカーチーム（選手18名・スタッフ6名の計24名、4年累計で約100名に）を日本に招き、8月21日～24日に千葉県で開催される「U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026」に出場することが目的で、鎌倉での地域コミュニティとの交流なども予定されています。目標金額は150万円、支援受付は7月31日(金)まで。

クーデターと大地震が続くミャンマーから、3年連続で18名の子どもたちを日本のピッチへ招いてきた。FCバルセロナなどの世界や日本の強豪と戦い、鎌倉を歩き、ミャンマー出身のJリーガーと出会ったその体験が、子どもたちの夢と希望をつくっていく。国連・IOCが後援するSport Positive Awards 2025で世界最終8団体に選出（日本唯一の草の根スポーツ団体）。4年目の挑戦が、始まる。

「ミャンマーの子どもたちの未来に夢と希望を！」 クラウドファンディングサイトはこちら

https://camp-fire.jp/projects/956140/view

■2021年のクーデター以降、ミャンマーの子どもたちに夢と希望を届け続けてきた 2021年2月のクーデター以降、ミャンマーでは政情不安が長期化している。さらに2025年3月にはマンダレー大地震が発生し、現地での資金調達は一層困難な状況となった。こうした背景から、2026年は24名分の往復航空券代（約250万円）を日本側で全額負担することが決定。それでも子どもたちは日本を目指す。 グローバルブリッジプラスは2023年から3年連続でこのプロジェクトを成功させてきた。来日した子どもたちは大会参加にとどまらず、鎌倉訪問やJリーグ観戦、日本の子どもたちとの交流を経験。その体験がミャンマーの子どもたちに「世界は自分たちにも開かれている」という実感をもたらしてきた。

■特徴 「U-12ジュニアワールドチャレンジ」は、2013年から続く日本開催のインターナショナルサッカー大会で、2013年はFCバルセロナが初優勝。当時バルセロナ所属の久保 建英選手も凱旋出場を果たし、他でも欧州名門クラブであるリバプール、アーセナル、マンチェスターシティ、ユベントス、バイエルンなど、錚々たる強豪クラブが過去大会に参加しています。 ミャンマーの現情勢下において、大会運営側よりご理解をいただき、ミャンマーの皆さんのために1チーム分の大会出場権を確保いただきました。 現地に派遣されている日本人コーチ等によって、ミャンマー全土にて12歳以下の子どもたちを対象とした選手選考のセレクションが実施され候補選手が選抜されています。 ■世界が認めた草の根の活動 本プロジェクト「Road to Japan」は、国連・IOCが後援する国際サステナビリティアワード「Sport Positive Awards 2025」のCommunity Initiative部門にて、NBAやリバプールFCと並び、世界最終8団体（ファイナリスト）に選出されました。草の根スポーツ団体としては日本唯一の快挙であり、毎日新聞やニッポン放送などの国内メディアでも取り上げられています。 （関連プレスリリース：https://www.atpress.ne.jp/news/555273 ）

■「U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ」について 2013年から続く日本開催の国際ユースサッカー大会。FCバルセロナ、リバプール、アーセナルなど世界トップクラスのクラブが参加してきた。ミャンマーチームは大会側の理解を得て4大会連続で招聘枠を確保している。 ■大会概要 大会名： U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026 会場： フクダ電子アリーナ周辺（千葉県） 日程： 2026年8月21日（金）～24日（月） 参加：ミャンマーU-12チーム（選手18名・スタッフ6名） 来日日程：上記大会が来日のきっかけですが、前後の日程にて鎌倉や地域コミュニティとの交流や日本サッカー環境の視察や体験など、8月27日(木)までの日本滞在（予定）となります。

https://www.atpress.ne.jp/news/555273

■クラウドファンディング概要 プラットフォーム： 「CAMPFIRE for Social Good」 「JFAクラウドファンディング｜世界一、サッカーで幸せな国」 目標金額： 1,500,000円 実施期間： 2026年6月24日（水）～7月31日（金） URL： https://camp-fire.jp/projects/956140/view 主な資金使途： 航空券代（ヤンゴン↔日本・24名往復）、大会参加費、宿泊・移動費

■会社概要 商号 ： 一般社団法人グローバルブリッジプラス 代表者 ： 代表理事 松下 裕二 所在地 ： 〒168-0063 東京都杉並区 設立 ： 2021年6月 事業内容： 未来を担うアジアの子どもたちに、スポーツを通じて 夢や希望をもつことの素晴らしさを伝承し、友好・平和を実現する。 URL ： https://www.globalbridge.plus/