UL Solutions、最先端の自動車業界向け電磁両立性試験所を日本に開設





新設の「 Automotive Technology & Innovation Center」、自動車業界向けEMC試験体制を拡充、複雑化する自動車技術を支援

・自動車生産国 世界第3位、年間生産台数800万台超の日本において試験を拡充

・高電圧・高電流・高性能な次世代自動車向けのEMC試験を強化

・世界有数の製造拠点である日本において、自動車メーカーおよびサプライヤーへの支援を強化

イリノイ州ノースブルック--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 安全科学における世界的リーダーであるUL Solutions（NYSE：ULS）は、日本の愛知県豊田市に自動車業界向け電磁両立性（EMC）試験所を新たに開設したことを発表しました。これにより、世界最大級の自動車市場である日本において、ますます複雑化する自動車技術への対応能力を強化します。

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6月24日、ATIC（愛知県豊田市）の開所式に参列したUL Solutions役員一同

新設の「Automotive Technology & Innovation Center」は、2026年7月1日より運用を開始します。同施設では自動車業界向けEMC試験を提供し、ブレーキ、ステアリング、エンジン制御などの重要システムに支障をきたす可能性のある電磁波の干渉から自動車を保護できるようにメーカーを支援します。自動車に搭載される電子機器の増加、処理速度の向上、高電圧システムの導入が進むにつれ、信頼性の高いEMC試験への需要はますます高まっています。

UL Solutionsのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼TIC部門プレジデントであるアレックス・ダダキス（Alex Dadakis）は、次のように述べています。「自動車メーカーは開発スピードを加速させ、より多くの電子機器を搭載する中で、規制や市場要求の高度化に直面しています。当社が開設する新試験所は、実際の走行環境を模擬した客観的かつ科学的知見に基づいたEMC試験を提供することで、日本および世界中のお客様への支援体制をさらに強化します」

自動運転車両やSDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）の普及、そして開発サイクルのさらなる短縮に対応するために設計された同施設は、自動車業界とそのサプライヤーに対し、高度なEMC試験への迅速なアクセスと、次世代技術を着実に市場投入するために不可欠な技術的知見を提供します。日本の自動車産業の中心である東海地方に位置する同施設は、延床面積2,322.58平方メートル（25,000平方フィート）を有し、高電圧、高電流、高トルク、および高回転数に対応した試験設備を備えた、日本でも数少ないEMC試験所の一つです。

今回の自動車業界向けEMC試験は、メーカーが国際規格に準拠することを実証し、グローバル市場への参入を後押しするとともに、電磁干渉が引き起こす不具合のリスクの低減に貢献します。Statbaseの調査によると、日本は2025年、年間800万台以上の自動車を生産した世界第3位の自動車生産国として、高度な試験への需要が高まるなかで引き続き重要な市場となっています。

株式会社UL Japan代表取締役社長 である山上英彦は次のように述べています。「日本は世界の自動車産業を支える重要な拠点であり、当社のお客様にとって極めて重要な市場です。今回の新試験所の開設により、当社の世界トップクラスのEMC試験能力をさらに強化するとともに、自動車メーカーやサプライヤーの皆様がより高度化する自動車を市場投入する際の支援を一層強化してまいります」

愛知県豊田市に位置する同施設は、UL Solutionsの日本における自動車業界向けEMC試験拠点を強化し、同県みよし市のAutomotive Technology Centerを補完するとともに、アジア、欧州、北米にまたがるグローバルな試験ネットワークをさらに強固にします。

同施設には、最大回転数25,000 RPM、最大トルク3,500 Nm以上に対応可能な試験室に加え、最大1,500V・1,000Aの電力供給が可能な電源設備が備わっています。これらの機能により、高電圧・高電流・高出力の自動車用電気システムの試験が可能となり、過酷な使用環境を想定した動作条件下で複雑な電子システムを評価することを支援します。

【UL Solutionsについて】

安全科学における世界的リーダーとして、UL Solutions（NYSE：ULS）は、110か国を超えるお客様に、安全性、セキュリティ、サステナビリティに関する課題を機会に変える支援を提供しています。UL Solutionsは、試験、検査、認証サービスや関連するソフトウェア製品およびアドバイザリーサービスを提供し、お客様の製品イノベーションやビジネスの成長をサポートします。UL認証マークは、お客様の製品の信頼性の証として認知されており、安全性に関する我々のミッションを推進するという揺るぎないコミットメントを反映しています。お客様のイノベーション、新製品およびサービスのリリース、グローバル市場への展開や複雑なサプライチェーンへの対応を支援することで、将来に向けてサステナブル、かつ、責任ある方法で成長を実現するためのサポートを提供します。我々の科学的知見をお役立てください。https://japan.ul.com/

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