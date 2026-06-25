フレンチファッション専門の展示商談会「モード・イン・フランス展」が、2026年7月22日(水)から24日(金)まで、東京・恵比寿のEBIS303で開催されます。本展では、フランスの約30ブランドによる2027年春夏コレクションを紹介し、日本のファッション業界関係者に向けた商談の機会を提供します。

1996年にスタートしたモード・イン・フランス展は、日本におけるフレンチファッション展示会の先駆けとして誕生しました。以来30年にわたり、日本のバイヤーや流通関係者に向けて、フランスの最新コレクションを紹介し続けています。





Logo Mode in France





本展示会は、フランス婦人プレタポルテ連盟(FEDERATION FRANCAISE DU PRET A PORTER FEMININ)が主催し、フランスの各産業を代表する公的振興機関であるDEFI、FRANCECLAT、CTC*の支援のもと、年2回、東京で開催されています。レディースウェアから服飾雑貨まで幅広いフレンチブランドが一堂に会し、日本市場における販路拡大と新たなビジネス機会の創出を目指しています。





*DEFI＝アパレル、FRANCECLAT＝時計/宝飾/テーブルウェア、CTC＝皮革・靴・革製品の各産業のフランス公的振興機関です。





モード・イン・フランス展は、単なる展示会にとどまらず、来場バイヤーに向けた、より充実した展示会体験の提供にも力を入れています。厳選されたブランドを効率よく巡ることができる展示構成に加え、特別プログラムや交流の機会を通じて、新たな発見と商談の双方を支える場を創出しています。

その象徴的な取り組みの一つが、MIF Shaker(ミフ・シェイカー)です。MIF Shakerは、日本未上陸のブランドをいち早く発見できる機会を提供します。パリのショールームTalent to Trend(タレント・トゥ・トレンド)の協力のもと、日本のファッション業界に向けて厳選した、クリエイティブなブランドを紹介します。

実績のあるブランドに加え、日本市場において今後の活躍が期待される新たな才能との出会いも提案する点は、モード・イン・フランス展ならではの魅力の一つです。





今回は、2027年春夏コレクションを中心に、フランスならではの創造性と高い品質、そして現代性を兼ね備えた提案が紹介されます。





MIF Logo Coorpo





■出展ブランドリスト

MODE IN FRANCE ： AKHESA - ARCHE - CATHERINE ANDRE - CHICOSOLEIL - FRNCH PARIS - FUEGO - HUMILITY - LA FEE MARABOUTEE - LANCASTER - LEO & UGO PARIS - MA PETITE CAPSULE - MAISON LECOMTE FLAMENT - MAT DE MISAINE - MEDUSE - MII COLLECTION - PETRUSSE - STORIATIPIC - SUNDAYLIFE - ZEN ETHIC





MIF SHAKER ： AKVO - BAIXE - DOMESTIQUE PARIS - JIJI STUDIO PARIS - LALIDE PARIS - MAPOESIE - PETITJEAN PARIS - VAN PALMA





TALENT TO TREND ： ADN PARIS - BONNE MAISON - GOOD PEOPLE - NOBIS - PARIS/64 - SOULIERS MARTINEZ…





(C) Mapoesie

(C) mat-de-misaine

(C) mii collection





■今回のトピック

会場では、パリ発祥のスペシャルティコーヒーの焙煎所Belleville Brulerie(ベルヴィル・ブリュルリー https://belleville-japan.com/ )がバイヤーズ・ラウンジのカフェコーナーに登場します。またリモージュを代表する磁器ブランドBernardaud(ベルナルド)の展示、エスモード・東京校による卒業生作品の展示などを予定しています。

さらに、7月22日午後6時からは、来場バイヤーおよび報道関係者を対象としたカクテルレセプションを開催します。出展ブランド各社とともに、交流のひとときをお楽しみいただける機会となっています。

モード・イン・フランス展は30年にわたり培ってきた信頼と実績を背景に、今後もフレンチブランドと日本のファッション業界をつなぐ重要なプラットフォームとしての役割を担います。





(C) Mode in France





最新情報、出展ブランド、開催概要については、公式ウェブサイトおよび公式Instagramアカウントでご案内しています。

● 公式ウェブサイト： https://tokyo.modeinfrance.com/ja/

● 公式Instagram ： https://www.instagram.com/modeinfrance.japan/





ご来場の際は、以下より事前登録をお願いいたします。

来場登録： https://tokyo.modeinfrance.com/ja/register/

※モード・イン・フランス展は業界関係者を対象にした受注商談会です。一般の方は入場できません。また、デザイン収集を目的としたご来場はお断りいたします。





Invitation





■展示会に関するお問い合わせ

【日本】

モード・イン・フランス展 日本事務局/株式会社プレザンス

info@presence-biz.com

【フランス】

FEDERATION FRANCAISE DU PRET A PORTER FEMININ

フランス婦人プレタポルテ連盟

Anne-Laure Druguet / International Director

アンヌ＝ロール・ドゥルゲ / インターナショナル ディレクター

aldruguet@pretaporter.com