京都を代表する祭礼「祇園祭」の後祭（あとまつり）当日。午前には11基の山鉾が巡行する山鉾巡行、華やかな花傘巡行、夜には神輿が本社へ還る還幸祭が行われ、京都の街全体が祭りのクライマックスを迎えます。 そんな特別な一日の締めくくりとして、祭りの余韻とディスコカルチャーが交差する一夜限定イベントを開催します。 スペシャルゲストには、世代や国籍、性別を超えて誰もが楽しめるディスコ文化を後世へ伝えていくことを目的に「ディスコの日」を制定したDJ OSSHYを迎え、特別な夜をお届けします。

昼は祇園祭、夜はディスコ。 京都が一年でもっとも華やぐ夜を、ぜひお楽しみください。 ディスコの魅力を体感してみたい方、初めてディスコカルチャーに触れる方にも楽しんでいただけるイベントです。ぜひこの機会にご来場ください。

【開催情報】 開催日：2026年7月24日（金） 出演：DJ OSSHY（Special Guest DJ） ジャンル：DISCO／70's 80's 90's 主催：マハラジャ祇園 【会場・時間】 会場：マハラジャ祇園 住所：京都市東山区祇園町北側323祇園会館1階地下1階 開場：20:00 終了予定：26:00 【料金】 男性：4000円 (2ドリンク付き) 女性：3000円 (2ドリンク付き) 【ご予約:問い合わせ】 会場：マハラジャ祇園 TEL:075-541-6222 (HP )https://www.facebook.com/MAHARAJAGION/?locale=ja_JP (fb) https://www.facebook.com/MAHARAJAGION/?locale=ja_JP (Instagram) https://instagram.com/maharaja.gion official

京都の祭りの熱気をそのままに、特別な夜をぜひSURFERでお過ごしください♪