企業・団体の“ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン”(以下、DEI)の推進を支援する株式会社wiwiw(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 歩美)は、人事・DEI推進担当者が学び合い、各社の実践知を持ち寄る場「DEI Campus」を展開しています。





このたび、2026年7月15日(水)14:00より、人事・労務向けセミナー『誰もが活躍できる組織へ― 塩野義製薬の人的資本経営実践から見えてきたエクイティの考え方』を開催いたします。





本セミナーでは、人的資本経営の推進に向けて、働き方改革や生産性向上施策を実践してきた塩野義製薬株式会社より、人事部長の河本 高歩 氏をお迎えします。





所定労働時間の見直しや選択型週休3日制度などの取り組みを通じて見えてきた、「時間や制約にかかわらず成果創出につなげられる環境」の重要性、そしてその先にある“エクイティ”の考え方について、実践知を交えてお話しいただきます。





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◎セミナーの詳細、参加申込はこちら

https://www.wiwiw.com/event/9654/









【セミナー概要】

近年、多くの企業でDEIの重要性が認識される一方で、「取り組みが組織変革や経営成果につながらない」といった課題も顕在化しています。





その背景には、DEIが“取り組むべき施策”として推進される一方で、現場実践や事業成果との接続が十分になされていない現状があります。





そのような中で注目されているのが、DEIそのものを目的化するのではなく、経営課題や生産性向上、人材活躍に向き合った結果として、“誰もが力を発揮できる組織”を実現している企業の取り組みです。





本セミナーでは、人的資本経営の推進に向けて、働き方改革や生産性向上施策を実践されてきた塩野義製薬株式会社様をお迎えし、その背景や実践プロセス、組織に起きた変化についてお話しいただきます。





所定労働時間の見直しや選択型週休3日制度などを通じて見えてきた、「時間や制約に関わらず、多様な人材が持てる力を発揮し、成果創出につなげられる環境」の重要性、そしてその先にある“エクイティ”の考え方について、実践知を交えてご紹介いただきます。





あわせて、本セミナーでは、人的資本経営の推進において重要となる視点について、以下の観点から整理します。





●人的資本向上と多様な人材活躍はどう結びつくのか

●制度導入に留まらず、成果創出につなげるために必要な視点とは何か





「DEIを単なる施策としてではなく、組織変革や成果創出につながる取り組みとして推進したい。」

このような課題意識をお持ちの人事・DEI推進担当者の皆さまに、ぜひご参加いただきたいセミナーです。









■開催概要

イベント名： 誰もが活躍できる組織へ―

塩野義製薬の人的資本経営実践から見えてきたエクイティの考え方

開催日時 ： 2026年7月15日(水) 14:00～15:30

会場 ： Zoomによるライブ配信

参加費 ： DEI Campus会員無料、体験参加無料

定員 ： 100名

お申し込み： https://www.wiwiw.com/event/9654/

講演者 ： 塩野義製薬株式会社 人事部長 河本 高歩 氏









■DEI Campusについて

DEI Campusは、DEI推進に必要な知見を提供し、成果につながる施策の実行を後押しする、人事・DEI・ESG担当者向けの学び合いのプラットフォームです。

ぜひ、皆さまの取り組みにお役立てください。





◎DEI Campusの詳細、会員申込はこちら

【wiwiwサービスご利用中のお客様はこちらから】

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【サービス詳細について知りたい、という方はこちらから】

https://www.wiwiw.com/inquiry/









■会社概要

会社名 ： 株式会社wiwiw

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 歩美

所在地 ： 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目5-25 西新宿プライムスクエア9階

設立 ： 2006年11月1日

事業内容： 女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進における、

コンサルティング、研修、クラウドサービスの提供

URL ： https://www.wiwiw.com/