株式会社ダイトク(本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：主代 直樹、以下 ダイトク)は、普段は案内看板として使え、災害時等には担架として活用できる防災看板「ひろげてストレッチャー」を開発しました。日常時と非常時を分けず、普段使っているものをもしもの時にも役立てるフェーズフリーの考え方を背景に、案内機能と担架機能を一体化。日常空間の中に、無理なく防災機能を取り入れられます。





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■製品概要

・通常時は、案内看板・誘導サイン・掲示板として日常的に活用

・緊急時は、工具不要で担架として使用可能

・「普段使うものを、もしもの時にも役立てる」という備えない防災の視点を反映

・イベント会場、商業施設、公共施設、学校、体育館など、人目につく場所に設置可能





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【基本仕様】

製品重量 ： 6.4kg

耐荷重 ： 120kg

材質 ： ステンレス、ポリエステル、ポリ塩化ビニール (PVC)

製造国 ： 中国

展開時の長さ： 2m(内側の有効長は1.7m)×53cm









■開発の背景

地震や集中豪雨など災害リスクが高まる中、施設やイベント会場では担架などの防災グッズの備えが求められています。一方で、こうした備品は倉庫や備蓄スペースに保管されることが多く、いざという時に保管場所が分かりづらい、すぐに取り出せない、取り出しても組み立てや準備に時間がかかるなど、初動対応に課題が残ります。さらに、普段から触れる機会が少ないため、必要な場面でそのまますぐに使いにくいという課題もあります。

そこで当社は、普段使っているものを非常時にも役立てるフェーズフリーの考え方により、いわゆる「備えない防災」を日常の中に取り入れることに着目しました。日常的に多くの人の目に触れる「案内看板」に担架機能を組み込むことで、普段は案内・誘導に活用し、災害時等にはすぐ担架として使える新しい防災用品として「ひろげてストレッチャー」を開発しました。





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■主な特徴

【1.「備えない防災」を日常に取り入れる設計】

・防災用品を倉庫にしまい込まず、普段使いの案内看板として設置可能

・日常時は情報発信、非常時は担架という2つの価値を1台に集約

・人目につく場所に置けるため、設置場所を把握しやすい

・「備えるためだけの備品」ではなく、毎日役立つ防災用品として活用可能





【2.工具不要で、すぐに担架へ変形】

・複雑な工具は不要

・パーツを展開するだけで担架として使用可能

・専門知識がない方でも扱いやすく、緊急時の初動対応をサポート





【3.耐荷重120kgの強度設計と屋外対応カバー】

・人を搬送することを想定した強度設計

・耐荷重120kgで、現場で求められる安全性と耐久性に配慮

・防水性・防汚性に優れたPVC素材を採用し、屋外や人通りの多い場所にも対応





【4.表示内容を自由に差し替え可能】

・イベント案内、店舗案内、施設誘導、注意喚起、防災案内などに対応

・設置場所や用途に合わせてポスターや印刷物を変更でき、日常時の案内性を高められる





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【日常時の価値】

・案内看板として施設利用者の利便性を向上

・イベントや店舗の情報発信に活用可能

・普段から使う備品として設置でき、防災用品の「しまい込み」を防ぐ

・日常的に目に触れることで、設置場所の共有と防災意識の自然な向上につながる

・備蓄スペースを圧迫せず、空間を有効活用できる

・景観を損なわず、日常空間に防災機能を組み込める





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【非常時の価値】

・災害時等にすぐ担架として使用可能

・日常的に設置されているため、倉庫から探し出す時間を減らせる

・普段から存在を認識しやすく、必要な場面で発見しやすい

・工具不要で展開でき、初動対応の遅れを軽減

・施設スタッフや周囲の人でも扱いやすい

・施設の防災力の向上に貢献





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【フェーズフリーの考え方から見た提案ポイント】

・日常時と非常時を切り分けないフェーズフリーの考え方をもとに、普段使いの看板に担架機能を持たせた点

・「備蓄するだけ」の防災用品ではなく、日常的に使える防災用品として価値を提供できる点

・保管場所が分からない、使い方に慣れていない、すぐに取り出せないといった非常時の課題を軽減する点

・施設の案内性を高めながら、もしもの時の初動対応にも備えられる点





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■Makuakeプロジェクト概要

普段は看板として活用！もしもの時には担架に早変わり！「ひろげてストレッチャー」

開始日 ： 2026年6月29日(月)

リターン例： 【一般販売予定価格】49,500円(税込)

【超々早割】 24,750円(税込)

【超早割】 27,225円(税込)

【早割】 29,700円(税込)

【Makuake割】 32,175円(税込) 他

URL ： https://www.makuake.com/project/hirogete-stretcher/









■会社概要

商号 ： 株式会社ダイトク

代表者 ： 代表取締役社長 主代 直樹

所在地 ： 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

設立 ： 1994年9月

事業内容： 産業用LED照明・防犯カメラ企画製造・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.daitoku-p.co.jp/









■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ダイトク

担当： 都 文男

Tel ： 048-291-8885

MAIL： f-miyako@daitoku-p.co.jp