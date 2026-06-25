福岡県北九州市を拠点に、工場・プラントの電気設備工事、計装工事、電気通信工事、設計・施工管理を手掛ける株式会社正栄電設工業(代表取締役：川端 秀人、本社：福岡県北九州市)は、2019年から開始した高校新卒採用において7年連続で採用を実現しています。









■世の中ごと

【高校生の企業選びは「給与」から「働きやすさ」へ】

厚生労働省が公表した「令和7年度 高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」によると、2026年3月卒業予定の高校生向け求人数は約46万7,000人に対し、求職者数は約12万6,000人、求人倍率は3.69倍となっています。これは高校生1人に対して約4社が求人を出している計算であり、企業間の採用競争は過去最高水準となっています。





出典：厚生労働省「高校・中学新卒者の求人・求職状況」： https://www.mhlw.go.jp

総務省統計局： https://www.stat.go.jp





一方で、高校現場では企業選びの基準にも変化が見られています。

進路指導担当教員からは、「給与だけで会社を選ぶ生徒は少なくなった」という声も聞かれ、現在の高校生は、

・年間休日

・働きやすさ

・福利厚生

・資格取得支援制度

・職場の雰囲気

・将来性

を重視する傾向が強まっています。





さらに近年はSNSによる企業研究が一般化しており、高校生は求人票だけでなくInstagramなどを活用して企業の雰囲気や働く社員の様子を確認した上で応募先を決定するケースが増えています。

企業側には「求人票に書ききれない魅力をどう伝えるか」が新たな採用課題となっています。









■自社ごと

【採用活動の勝負は7月ではなく5月から】

高卒採用では毎年7月1日に求人票が公開され、多くの企業が一斉に高校へ求人票を持参します。

しかし、この時期になると学校には多数の企業が訪問し、進路指導担当教員は短期間で多くの企業対応を行うことになります。

正栄電設工業では、「7月からでは遅い」という考えのもと、毎年5月から高校訪問を開始しています。

人事部の横尾吉栄は、「7月になると学校には数多くの企業が訪問します。その時だけ会社説明をするのではなく、事前に学校との関係づくりを行い、会社の考え方や育成方針を知っていただくことが大切だと考えています」と話します。





学校訪問では求人内容だけではなく、

・若手社員の活躍状況

・資格取得支援制度

・福利厚生制度

・社員寮

・キャリア形成

などについても説明しています。





その結果、高卒採用開始から7年間で累計20名を超える高校新卒者が入社。高校訪問校数は採用開始当初の約2倍、職場見学参加者数は約3倍に増加しています。









■商品・サービス・イベント詳細

【応募前職場見学とSNS活用が採用成功のカギ】

正栄電設工業では、高校3年生の夏休みに応募前職場見学を実施しています。

見学では工場やプラントの電気設備工事現場を紹介し、社会インフラを支える仕事の役割や魅力を伝えています。

また、入社1年目から5年目までの若手社員が案内役となり、高校生と近い目線で仕事内容や職場環境について説明しています。

特筆すべきは、応募前職場見学に参加した高校生の入社率が過去7年間で100％となっていることです。

実際に現場や社員の様子を見てもらうことで、入社後のミスマッチ防止にもつながっています。

さらに同社では3年前からInstagramによる採用広報を強化しています。





投稿内容は募集要項ではなく、

・若手社員の日常

・現場での仕事風景

・資格取得への挑戦

・社員旅行

・社内イベント

・休日の過ごし方

など、高校生が知りたい情報を中心に発信しています。





職場見学に参加した高校生からは、

「Instagramで見た雰囲気そのままだった」

「先輩社員が楽しそうに働いていた」

「会社の雰囲気が良く安心できた」

という声も寄せられています。

また、資格取得費用の会社負担制度や各種研修制度に加え、県外出身者向け社員寮も整備しており、九州各県からの応募にも対応しています。





工事部長(38)が研修を担当





本社で1か月研修してから現場へ





メンター制度で安心





■今後の展開

【採用活動は「求人票中心」から「共感型・体験型」へ】

今後の高卒採用市場では、企業規模や給与条件だけでなく、

「どんな人が働いているのか」

「どんな成長ができるのか」

「安心して働ける環境があるのか」

がより重視されると考えられています。





正栄電設工業では、応募前職場見学やSNSを活用した情報発信をさらに強化するとともに、社員寮や福利厚生制度の充実を進めていきます。

また、地域産業を支える若手技術者の育成を通じて、高卒採用における中小企業の成功モデルを目指してまいります。









■問い合わせ先(会社概要)

会社名 ： 株式会社正栄電設工業

代表者 ： 代表取締役 川端 秀人

所在地 ： 〒803-0864 福岡県北九州市小倉北区熊谷4丁目16-27

創業 ： 1991年

従業員数： 約60名

事業内容： ・工場・プラント電気工事

・計装工事

・電気通信工事

・電気設備設計

・施工管理業務

URL ： https://syouei-group.com