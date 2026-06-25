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“猫の毛みたいな”わたあめ「おいしすぎる猫の毛」新しく3種追加で全4種展開に6月23日より猫壱公式ECサイトでも販売開始
〜猫愛が深すぎて作っちゃいました〜
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≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
猫壱
https://www.necoichi.co.jp/
MOON-X Japan株式会社が運営する、猫用品ブランド『猫壱』は、“猫の毛感”を本気で追求した“わたあめ”「おいしすぎる猫の毛」に、新たに「ちゃしろ」「ブルーホワイト」「しろ」の3種を追加し、2026年6月23日（火）より販売を開始しました。
「おいしすぎる猫の毛」は、2026年5月30日（土）より猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店限定で「ミケ」（1種）を発売しました。
この度、ご好評をいただいたことを受け、新たに3種を追加し全4種展開へとラインアップを拡充しました。また、3種の発売に合わせて販売チャネルも拡大し、猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店に加え、猫壱公式ECサイトでも販売を開始します。
※本商品に本物の猫の毛は一切使用しておりません。安心してお召し上がりいただける人間用のわたあめです。
【おいしすぎる猫の毛（わたあめ）開発背景】
猫好きなら、一度はやったことがある“猫の毛収集”。服についた毛を愛おしく眺めたり、ブラッシング後のふわふわを「捨てられない…」と思ったり。猫壱スタッフのそんな“深すぎる猫愛”から、「猫の毛みたいなわたあめを本気で作れないか？」というアイデアが生まれ、開発がスタートしました。
開発過程では、“猫の毛”感を再現するために試作を何度も実施。
「もっとふわふわ感がほしい」
「この色、茶トラ感がまだ弱い」
「もっと“吸いたくなる毛並み感”が必要では…？」
そんな、少しマニアックともいえるこだわりを積み重ねながら、猫愛だけを信じて開発を進めました。
そして2026年5月30日、「ミケ」を猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店限定で発売。多くの皆さまから反響をいただきました。
さらに今回、より多くの猫たちの魅力を表現したいという想いから、「ちゃしろ」「ブルーホワイト」「しろ」の3種を追加。全4種展開となり、お気に入りの毛色や愛猫と同じカラーを選べる楽しさが広がりました。
【おいしすぎる猫の毛 商品概要】
「おいしすぎる猫の毛」は、“猫の毛”のようなふわふわ感と見た目を追求した“わたあめ”です。猫の毛並みをイメージしたカラーリングと、空気を含んだ軽やかな口どけで、見た目のかわいさだけでなく、本当においしい“わたあめ”に仕上げました。
【おいしすぎる猫の毛 3つの特徴】
■愛しすぎて本気で“猫の毛感”を再現
猫好きスタッフによる徹底研究のもと、「ふわふわ」「吸いたくなる毛並み感を追求」見た瞬間に「猫の毛だ…！」と思わず笑ってしまう、唯一無二のビジュアルに仕上げました。
■見た目だけじゃなく、本当においしい
見た目のインパクトだけでなく、わたあめとしてのおいしさにもこだわりました。口に入れた瞬間にふわりと溶ける軽やかな口どけと、やさしい甘さが特徴のミルク味。さらに、プレーン味・ラムネ味・パイン味にはパチパチ弾けるキャンディを忍ばせ、食感と音の楽しさをプラスしました。見て楽しい、食べておいしい、お子さまから大人まで楽しめる特別なわたあめに仕上げています。
■メッセージを書けるパッケージでギフトにもおすすめ
パッケージには自由にコメントを書き込めるスペース付き。猫好きの友人やわたあめ好きの方へのプレゼントにもぴったりです。
【商品情報】
■おいしすぎる猫の毛（わたあめ）
メーカー希望小売価格：￥980（税込）
カラー：ミケ、ちゃしろ、ブルーホワイト、しろ
サイズ：幅11cm×奥行11cm×高さ9.7cm
猫毛成分表（原材料名）：
＜ミケ＞（プレーン味）
砂糖(国内製造)、キャンディー(水あめ、白ざら糖、乳糖)/着色料(青2号)、炭酸ガス
＜ちゃしろ＞（パイン味）
砂糖（国内製造）、パイナップルシーズニング（砂糖、パイナップルパウダー、粉飴、ぶどう糖）キャンデー（水あめ、白ざら糖、乳糖）／酸味料、香料、甘味料（ステビア）、ケイ酸カルシウム、着色料（赤２、青２、黄４、黄５、クチナシ）、炭酸ガス、（一部に乳成分を含む）
＜ブルーホワイト＞（ラムネ味）
砂糖(国内製造)、砂糖加工品(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)キャンディー(水あめ、白ざら糖、乳糖)／酸味料、香料、リン酸三カルシウム、甘味料(スクラロース)、着色料(赤2、黄4、黄5、青2)、炭酸ガス
＜しろ＞（ミルク味）
砂糖（国内製造）、全粉乳（生乳）
※賞味期限：賞味期限内の商品をお届けします。賞味期限は商品ごとに異なります。
■発売日/販売場所
発売日 ：2026年6月23日（火）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
「おいしすぎる猫の毛」は、2026年5月30日（土）より猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店限定で「ミケ」（1種）を発売しました。
※本商品に本物の猫の毛は一切使用しておりません。安心してお召し上がりいただける人間用のわたあめです。
【おいしすぎる猫の毛（わたあめ）開発背景】
猫好きなら、一度はやったことがある“猫の毛収集”。服についた毛を愛おしく眺めたり、ブラッシング後のふわふわを「捨てられない…」と思ったり。猫壱スタッフのそんな“深すぎる猫愛”から、「猫の毛みたいなわたあめを本気で作れないか？」というアイデアが生まれ、開発がスタートしました。
開発過程では、“猫の毛”感を再現するために試作を何度も実施。
「もっとふわふわ感がほしい」
「この色、茶トラ感がまだ弱い」
「もっと“吸いたくなる毛並み感”が必要では…？」
そんな、少しマニアックともいえるこだわりを積み重ねながら、猫愛だけを信じて開発を進めました。
そして2026年5月30日、「ミケ」を猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店限定で発売。多くの皆さまから反響をいただきました。
さらに今回、より多くの猫たちの魅力を表現したいという想いから、「ちゃしろ」「ブルーホワイト」「しろ」の3種を追加。全4種展開となり、お気に入りの毛色や愛猫と同じカラーを選べる楽しさが広がりました。
【おいしすぎる猫の毛 商品概要】
「おいしすぎる猫の毛」は、“猫の毛”のようなふわふわ感と見た目を追求した“わたあめ”です。猫の毛並みをイメージしたカラーリングと、空気を含んだ軽やかな口どけで、見た目のかわいさだけでなく、本当においしい“わたあめ”に仕上げました。
【おいしすぎる猫の毛 3つの特徴】
■愛しすぎて本気で“猫の毛感”を再現
猫好きスタッフによる徹底研究のもと、「ふわふわ」「吸いたくなる毛並み感を追求」見た瞬間に「猫の毛だ…！」と思わず笑ってしまう、唯一無二のビジュアルに仕上げました。
■見た目だけじゃなく、本当においしい
見た目のインパクトだけでなく、わたあめとしてのおいしさにもこだわりました。口に入れた瞬間にふわりと溶ける軽やかな口どけと、やさしい甘さが特徴のミルク味。さらに、プレーン味・ラムネ味・パイン味にはパチパチ弾けるキャンディを忍ばせ、食感と音の楽しさをプラスしました。見て楽しい、食べておいしい、お子さまから大人まで楽しめる特別なわたあめに仕上げています。
■メッセージを書けるパッケージでギフトにもおすすめ
パッケージには自由にコメントを書き込めるスペース付き。猫好きの友人やわたあめ好きの方へのプレゼントにもぴったりです。
【商品情報】
■おいしすぎる猫の毛（わたあめ）
メーカー希望小売価格：￥980（税込）
カラー：ミケ、ちゃしろ、ブルーホワイト、しろ
サイズ：幅11cm×奥行11cm×高さ9.7cm
猫毛成分表（原材料名）：
＜ミケ＞（プレーン味）
砂糖(国内製造)、キャンディー(水あめ、白ざら糖、乳糖)/着色料(青2号)、炭酸ガス
＜ちゃしろ＞（パイン味）
砂糖（国内製造）、パイナップルシーズニング（砂糖、パイナップルパウダー、粉飴、ぶどう糖）キャンデー（水あめ、白ざら糖、乳糖）／酸味料、香料、甘味料（ステビア）、ケイ酸カルシウム、着色料（赤２、青２、黄４、黄５、クチナシ）、炭酸ガス、（一部に乳成分を含む）
＜ブルーホワイト＞（ラムネ味）
砂糖(国内製造)、砂糖加工品(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)キャンディー(水あめ、白ざら糖、乳糖)／酸味料、香料、リン酸三カルシウム、甘味料(スクラロース)、着色料(赤2、黄4、黄5、青2)、炭酸ガス
＜しろ＞（ミルク味）
砂糖（国内製造）、全粉乳（生乳）
※賞味期限：賞味期限内の商品をお届けします。賞味期限は商品ごとに異なります。
■発売日/販売場所
発売日 ：2026年6月23日（火）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
猫壱
https://www.necoichi.co.jp/