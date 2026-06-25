New Relic株式会社

※本リリースは、2026年6月17日（米国現地時間）に米国ニューヨークで発表されたプレスリリース(https://newrelic.com/press-release/20260617)の抄訳版です。

デジタルビジネスにオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームを提供するNew Relicは、同社のMCP（Model Context Protocol）サーバーと、アマゾン ウェブ サービス（AWS）のAI IDE（統合開発環境）である「Kiro(https://kiro.dev/)」との連携を発表しました。両者のワンクリックでの連携により、リアルタイムのオブザーバビリティから得られる洞察が、エージェント型コーディングのワークフローに組み込まれます。これにより、計画、デプロイ、検証の間のフィードバックループが閉じられ、開発速度の向上、コード品質の改善、およびパフォーマンス問題のMTTR（平均修復時間）の短縮が実現します。

企業が自社業務のあらゆる領域にAIを組み込もうと競い合う中、エージェント型コーディングツールは開発者がコードをリリースするための不可欠な要素となっています。しかし、本番環境からの運用のコンテキスト（文脈）がなければ、それらのAIエージェントは目隠しされた状態で稼働するようなものです。Kiro向けのNew Relicの連携は、このギャップを埋めるものです。エンジニアは自然言語を使って、システムの稼働状況や問題の原因を簡単に把握できるようになり、コンテキストの切り替えを一切行うことなく、New Relic AIをKiroの仕様駆動型ワークフローで直接活用することが可能になります。

New Relic 最高製品責任者（CPO）ブライアン・エマーソン（Brian Emerson）のコメント

「組織がこのエージェント型への変革を進める中で、AIコーディングエージェントと実際のビジネスデータを安全に連携させるという、極めて重要かつ即座に対応すべきニーズに直面しています。当社のMCPサーバーをKiroと連携することで、AWS上での厳格な仕様駆動型開発と、New Relicの深い運用の洞察を融合させることができます。その結果、開発者チームが運用の摩擦や労力を最小限に抑え、自信を持って高品質なコードをリリースできるようになる、シームレスなワンクリックのソリューションが誕生しました」

この連携により、Kiroを使用する開発者、DevOpsエンジニア、およびSRE（サイト信頼性エンジニア）は、以下のメリットを享受できます。

- Kiroの仕様駆動型開発サイクル上でリアルタイムの本番環境コンテキストを可視化： 開発者は、Kiro上でNew Relicのフルスタックのテレメトリーデータを直接クエリし、技術仕様に対するコードのパフォーマンスを検証できます。これにより、計画と実行が一本化され、AIが生成したコード変更がリリース前に運用面から検証されるようになると同時に、開発者は統合開発環境（IDE）内に集中し続けることができます。- エージェント型開発ワークフローとAI向けオブザーバビリティの連携： New Relicのオブザーバビリティの洞察をKiroのエージェントに直接フィードすることで、チームは手動のトラブルシューティングからAI支援型の調査へと移行できます。その結果、開発者はパフォーマンスのボトルネックの根本原因を迅速に特定し、正確なコード修正を適用できるようになり、MTTRを大幅に削減することができます。- ワンクリックの実装で即座にオブザーバビリティを有効化： 拡張機能である「Kiro powers(https://kiro.dev/powers/)」として構築されたこの連携は、ワンクリックのデプロイを可能にし、複雑な手動での設定を不要にします。これにより、エンジニアリングチームは豊富なオブザーバビリティの洞察に即座にアクセスできるようになり、仕様駆動型のAIネイティブ開発への移行を加速させることができます。

10億ドルの顧客価値を創出

今回のKiroとの連携の発表は、New Relicがグローバル全体においてAWS Marketplace(https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-yg3ykwh5tmolg)を通じた累計取引額で「10億ドル」を超える重要な節目(https://newrelic.com/blog/news/aws-partnership-milestone)を達成したことに続くものです。この成果は、お客様がクラウドへ移行し、デジタル資産を最適化できるよう支援してきた長年の投資を反映しています。また、お客様からの深いレベルでの信頼と、エージェント型およびAI駆動型のソリューションを通じてエンジニアリングを再定義するという共通のコミットメントを示すものです。市場の進化に伴い、両社の協力は基礎的なインフラストラクチャ監視から「インテリジェントオブザーバビリティ」へと進化を遂げてきました。これには、AWS DevOps エージェント(https://newrelic.com/press-release/aws-reinvent-2025)向けのNew Relic MCP Server連携や、AWS AppConfig(https://newrelic.com/blog/news/aws-appconfig-and-new-relic-workflow-automation)を使用した自動復旧ワークフローなど、最近の技術的拡張も含まれています。

提供について

お客様は、Kiroのプロダクトページ(https://kiro.dev/powers/)を通じて、New RelicをKiro powersとして直接追加することができます。

詳細情報

「AWS Summit Japan 2026」のNew Relic ブースにて、AWSとNew Relicの連携によるソリューション事例や活用事例を紹介しています。ぜひご取材ください。

- 日時：2026年 6月25日（木）～6月26日（金）- 場所：AWS Summit Japan 2026（幕張メッセ）New Relicブース（展示ホール6）

■本プレスリリースのURLはこちらです。

https://newrelic.com/jp/press-release/20260625

■New Relicのファクトシートやロゴ等は、以下からご確認いただけます。

https://newrelic.com/jp/about/media-assets

■New Relicについて

2008年に創業したNew Relicは、業界におけるリーダーとして、デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム」を提供しています。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャだけでなく、ユーザー側の顧客体験状況までをも観測可能にするため、企業はデジタルサービスの障害検知、顧客体験の低下検知、潜在的な問題やボトルネックを早期特定し解決するDevOpsチームを生み出します。これにより、企業は取り組むべきデジタル変革を、計測可能な戦略へと変化させることができます。New Relicの全世界顧客数は16,000以上、Fortune 100企業の過半数で採用されており、日本でも数百社を超えるお客様のデジタル変革を支援しています。New Relicが支持されている理由は、newrelic.com/jpをご覧ください。

■オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム「New Relic」の特長

New Relicはオブザーバビリティのリーダーとして、優れたソフトウェアの計画、構築、デプロイ、実行に対するデータドリブンなアプローチでエンジニアを支援しています。New Relicは、エンジニアがあらゆるテレメトリー（メトリクス、イベント、ログ、トレース）を取得できる唯一の統合データプラットフォームを提供し、強力なフルスタック分析ツールとの組み合わせにより、エンジニアが意見ではなくデータを用いて最高の仕事をできるよう支援します。New Relicは、シンプルで透明性の高い価格体系を採用しています。開発サイクルタイムの計画、変更失敗率、リリース頻度、平均復旧時間（MTTR）の改善を支援することにより、エンジニアに高い費用対効果をもたらします。

※New Relicは、New Relic, Inc.の登録商標です。

※本文書内の製品名および会社名は全て、それらの登録名義人の商標である場合があります。