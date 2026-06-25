栗脇 渉分析担当コーチ　退任のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

栗脇 渉 / Wataru KURIWAKI プロフィール

■役職

トップチーム分析担当コーチ



■生年月日

1998年8月25日



■出身地

鹿児島県



■経歴

筑波大学蹴球部コーチ(2020~2022)

ツエーゲン金沢分析担当コーチ(2023-2026)



■資格

日本サッカー協会公認フィジカルフィットネスC級ライセンス

日本サッカー協会公認B級ライセンス取得見込み

■コメント

3年半という短い時間でしたが、ツエーゲン金沢で仕事ができて本当に幸せでした。

またツエーゲン金沢に関わる皆さまには、多大なご支援、ご声援をいただき、心より感謝しております。本当にありがとうございました。

柳下監督、伊藤監督、辻田監督には責任のある仕事を任せていただけたこと、選手スタッフには共に戦ってくれたことに感謝を伝えるとともに、自分の力不足で十分な成績を残せなかったことに対して大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。

また、チームがどんな状況であっても全力で声援をくださったファン・サポーターの皆さまにはとても感謝しております。特にホームゴール裏のあの光景と応援には大変感動し、忘れることはありません。またゴースタで試合ができることを楽しみにしています。

プロの世界に入るきっかけをくださったツエーゲン金沢には感謝すると共に、このクラブが大好きです。

これからの石川県、そしてツエーゲン金沢の発展と躍進を心から祈念しております。

栗脇 渉