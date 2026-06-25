TREASURE、4th MINI ALBUM『NEW WAV』リリース＆ツアー開催を記念した公式POP-UP STOREが大阪 道頓堀に期間限定オープン！
『TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN』の開催と、4th MINI ALBUM『NEW WAV』のリリースを記念し、2026年6月26日（金）から7月12日（日）までの期間限定で、ZEROBASE道頓堀にて「TREASURE 4th MINI ALBUM [NEW WAV] POP-UP STORE」大阪会場を開催いたします。
本イベントでは、最新アルバムやライブツアーのオフィシャルグッズの販売をはじめ、ここでしか手に入らないPOP-UP STORE限定の購入者特典などを多数ご用意しております。
１. TREASURE 4th MINI ALBUM『NEW WAV』＆オフィシャルグッズの販売
ポップアップ会場では、4th MINI ALBUM『NEW WAV』（RED / ICE / RAW（メンバー別）全12種）のCDに加え、『TREASURE 4th MINI ALBUM [NEW WAV] GOODS』や『TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN GOODS』などの最新アイテム、その他既存ラインナップを販売いたします。
２. 【豪華購入特典】POP-UP STORE限定アイテムをプレゼント！
会場でCDおよびグッズをご購入いただいたお客様に、特別な限定特典をご用意しております。
■POP-UP STORE 限定購入者特典
１. 税込8,000円お買い上げごとに、「POP-UP STORE限定トレーディングカード（全10種ランダム）」を1枚プレゼント。
▼6月26日（金）～6月30日（火）まで ※大阪会場限定
▼7月1日（水）以降
２. 税込10,000円お買い上げごとに、「POP-UP STORE限定トレーディングカード（全10種ランダム）」をさらにもう1枚プレゼント。
■POP-UP STORE 限定購入者特典
『TREASURE 4th MINI ALBUM [NEW WAV]』をご購入いただいた方に以下をプレゼントいたします。
１.シリアルコード付きポストカード（全1種）
２.POP-UP STORE限定フォトカード（メンバー別全10種よりランダム1種）
■大阪会場限定グッズ
COLLABORATION MENU + クリアカード（ランダム全10種）
■開催概要
会期：2026年2月26日(金)～7月12日(日)
会場：ZeroBase道頓堀 / イベントスペース（大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目4-5）(https://maps.app.goo.gl/WANVThSo7CfYvodL6)
営業時間：11:00～21:00
※7月8日(水)、7月9日(木)は10:00オープン
※最終日7月12日(日)は17:00閉店
入場料：無料
特設ページ：https://ygex.jp/treasure/popupstore/detail.php?id=1002651
■ご入場・事前予約について
混雑緩和のため、一部日程において事前予約制を導入いたします。
予約対象日：6月26日(金)～6月28日(日)の特定時間帯
予約サイト（LivePocket）：https://livepocket.jp/e/66hkt
※全日13:00以降はフリー入場を予定しておりますが、混雑状況により整理券を配布する場合がございます。
※1回の申込につき2枚まで予約可能です。
【ORBcafeについて】
「ORBcafe」は、株式会社ORBが運営する、アニメ・ゲームなど多彩なコンテンツとのコラボレーションを実現するイートイン＆エンターテインメントスペースです。
作品の世界観を店内装飾・フード・ドリンクを通して再現し、ファンの皆様にワクワクとドキドキのひとときをお届けいたします。
【会社概要】
会社名：株式会社ORB
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル6階
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