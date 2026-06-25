業界NO.1の店舗数*ヘアカラー専門店fufu、2026年6月25日(木)イオンモール和歌山店（和歌山県和歌山市）をオープン！初回限定価格は2,000円（税込2,200円）から

株式会社Fast Beautyヘアカラー専門店fufu イオンモール和歌山店 外観ヘアカラー専門店fufu イオンモール和歌山店 内観

*日本国内における「ヘアカラー専門店ブランド」として 2025年3月 自社調べ

ヘアカラー専門店fufu

ヘアカラー専門店fufu

ヘアカラー専門店fufuは、全店直営で150店舗以上展開。累計600万人超のお客さまにご利用頂いております。

価格のみならず予約なしでも来店可能でシャンプー完了まで60分という手軽さはもちろん、「キレイな髪で、毎日をにこやかに。」というコンセプトのもと「プロによるクオリティの高い施術」「発色が良くダメージの少ない高品質なカラー剤」「ヘアケアに特化したオリジナル高品質シャンプー・トリートメント」など、リーズナブルな価格を実現しながらも妥協のないサービスを提供しております。

▶カラーバリエーション豊富

熟練のスタッフが、お客様一人一人の髪質に合わせてカラー剤をお選びします。トップサロンでも使用する高品質オイルグロスカラーも、他に見ないお手頃な価格でご利用いただけます。



▶待っている間も心地よく

ドリンクを飲みながら雑誌をめくって。カラーが浸透するのを待つ時も、ゆったりお過ごしいただけます。



▶プロによるハンドシャンプー

fufuの自慢は、経験を積んだスタッフの手。ハンドシャンプーで至福のひと時を。



▶オリジナルのシャンプーとトリートメント

「ほんとうにいいもの」を体感して欲しい。こだわって作った圧倒的高品質のシャンプー・トリートメントで洗い上げます。



▶あれもこれも、気になるアイテムをお試し

自慢のオリジナルヘアオイルや、こだわって選んだドライヤー。最新の美容アイテムを、自由にご利用いただけます。

fufuを初めてご利用いただく方限定特典

ヘアカラー専門店fufu 初回のお客さま限定価格

【初回限定 キャンペーン価格は2,000円（税込2,200円）~】

fufuを初めてご利用いただく方全員に、根元染め（リタッチ）税込3,300円または全体染め（ショート）税込4,400円を、税込2,200円でご提供いたします。



●シャンプー・トリートメント込みの料金になります。



[通常料金]



根元染め（リタッチカラー）税込3,300円

頭皮から2~3cm(前回染めた時から2か月以内)とさせていただきます。

上記よりも染める部分が長い場合は、追加のカラー剤として+550円(税込)いただきます。



全体染め（フルカラー）税込4,400円~

・頭頂から35cmまでをショート：税込4,400円、

・35～45cmまでをミディアム：税込4,950円、

・45～60cmまでをロング：税込5,500円、

・それ以上をスーパーロング：税込6,050円、とさせていただいております。



【fufuを初めてご利用いただく方限定でSTARTER PASS（スターターパス）を販売】

fufuを初めてご利用いただく方限定で、お得な３か月染め放題パスポート「STARTER PASS（スターターパス）」を販売致します。



●7,500円（税込8,250円）

●fufuを初めてご利用いただく方限定

●初来店翌日から3か月間、 根元染め(税込3,300円)・部分染め(税込2,200円)が染め放題

●加えて、 ご購入者は期間中に下記2つの特典があります。

1、各種トリートメント&頭皮ケア＆ヒアルロン酸のオプションが期間中20％OFF

2、全体染めが1回のみ無料

さらに、予約してご来店された方先着300名様に、嬉しいプレゼントも！

fufuオリジナルシャンプー&トリートメント「fufu care」

さらに、予約してご来店された方先着300名様に、fufuオリジナルシャンプー&トリートメント「fufu care」のサシェをプレゼントさせていただいております。

店舗情報

店舗名 ：ヘアカラー専門店fufu イオンモール和歌山店

オープン日 ：2026年6月25日(木)

所在地 ：和歌山県和歌山市ふじと台２３ イオンモール和歌山2階

営業時間 ：10:00~18:30(フルカラー最終受付は18:00)

【株式会社Fast Beauty 会社概要】

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山１丁目４－４ 目黒東山ビル7階

設立：2014（平成26）年7月25日

代表者：代表取締役社長 高橋 賢（Ken Takahashi）

事業内容：ヘアカラー専門店の運営、美容商材の企画販売



高橋 賢（Ken Takahashi）／株式会社Fast Beauty 代表取締役社長

1982年、群馬県生まれ。一橋大学を卒業後、2006年株式会社リクルートに入社後、2014年6月に退社し、7月に株式会社Fast Beautyを設立。同年10月、東京・中野に1号店をオープンした「ヘアカラー専門店fufu」は全国に店舗を展開。2024年12月にタイバンコクに国外第一号店舗を出店。国際文化美容専門学校 卒業。2021年3月、美容師国家試験合格・美容師免許取得。



ひとりでも多くの方に『キレイな髪で、毎日をにこやかに』過ごして頂くことをミッションに、ヘアカラー専門店だけでなくシャンプー・トリートメント等の商品開発も手がけています。



●ヘアカラー専門店fufu HP；https://fufucolor.com/