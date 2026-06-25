【先着100名・参加費無料】7/29「夏の決裁者大交流会」をイプロスAI 2026夏で開催｜その場で意思決定に近い商談が可能

株式会社オンリーストーリー

国内最大規模の決裁者マッチングプラットフォーム「チラCEO」を運営する株式会社オンリーストーリー（本社：東京都港区、代表取締役：平野哲也）は、株式会社イプロスが主催する展示会「イプロスAI 2026 夏」内のイベントとして、決裁者限定の交流会「夏の決裁者大交流会」を2026年7月29日（水）に有明GYM-EX（ジメックス）で開催します。本交流会のプロデュースをオンリーストーリーが担当し、6月30日まで先着100名様限定で通常参加費5,000円が無料となる事前申込キャンペーンを実施しています。

■ 開催背景

BtoBビジネスにおいて、展示会・カンファレンスは新たな出会いを生む有力な場ですが、「名刺交換で終わってしまう」「担当者同士の挨拶に終始してしまう」「その場で意思決定につながる対話が生まれにくい」といった課題を抱える参加者も少なくありません。

特に、経営層・決裁者にとっては、限られた時間の中で「同じ立場の意思決定者と本音で情報交換できる場」「その場でビジネスにつながる接点」が貴重です。一方、そうした場は招待制や紹介制であることが多く、新規に参加しにくい構造になっています。

そこでオンリーストーリーは、年間10,000件以上のビジネスマッチングを支援し、決裁者向けイベント・交流会を継続運営してきたノウハウを活かし、イプロスAI 2026夏内の特別企画として、役職者限定の交流会「夏の決裁者大交流会」をプロデュースします。

■ 「夏の決裁者大交流会」で得られる3つの価値

1. 決裁者同士だからこそ生まれる質の高い出会い

参加者は社長クラス・役員クラス・部長／マネージャークラスに限定。意思決定権を持つ者同士が直接対話することで、具体的なビジネスに直結する接点が生まれます。

2. 商談・提携につながるリアルな接点

営業の挨拶ではなく、その場で意思決定に近い商談が可能な設計。「持ち帰って検討します」が繰り返される従来型の交流会とは異なる、実質的な対話の場を提供します。

3. クラフトビール片手にカジュアルに情報交換

真夏の有明での開催に合わせ、冷えたクラフトビール等のドリンクを用意。フォーマルな商談ではなく、同じ立場だからこそ共有できるリアルな課題・打ち手を、リラックスした雰囲気の中で交換できます。

■ 開催概要

■ 先着100名・参加費無料キャンペーンについて

- イベント名：夏の決裁者大交流会（Produced by オンリーストーリー）- 開催日時：2026年7月29日（水）17:15～18:15- 会場：有明GYM-EX（ジメックス）内イベントスペース- 形式：展示会「イプロスAI 2026夏」終了後、会場内イベントスペースにて開催- 通常参加費：5,000円- 定員：100名（先着順）- 主催：株式会社イプロス- プロデュース：株式会社オンリーストーリー

2026年6月30日までに事前申込いただいた方限定で、通常参加費5,000円のところ、先着100名様まで無料でご参加いただけます。定員に達し次第締切となります。

【参加条件】

以下すべてを満たす方が対象です。

- 「イプロスAI 2026夏」の来場登録（無料）が完了していること- 来場登録時の役職が『社長クラス 役員クラス 部長・マネージャークラス』のいずれかであること

※参加条件を満たさない場合には、参加をお断りすることがあります。

【申込みから当日までの流れ】

来場登録：「イプロスAI 2026夏」の来場登録（無料）を完了

交流会予約：来場登録完了後、「夏の決裁者大交流会」予約ページへ

事前審査：参加条件を満たすことを確認

参加確定：参加確定のご連絡

当日参加：7月29日 17:15に会場集合

【申込みはこちら】

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-4/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20260609_iprosai2026summer_pronlystory&utm_content=campaign_link&rg_src=20260609_iprosai2026summer_pronlystory(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-4/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20260609_iprosai2026summer_pronlystory&utm_content=campaign_link&rg_src=20260609_iprosai2026summer_pronlystory)

■ オンリーストーリーがプロデュースする理由

株式会社オンリーストーリーは、国内No.1規模の決裁者マッチングプラットフォーム「チラCEO」を運営し、これまでに以下の実績を積み重ねてきました。

審査通過済み決裁者8,000名が登録 年間10,000件以上のビジネスマッチングを支援 決裁者向けイベント・交流会を継続運営（毎週2～3回ペースで開催）

本交流会では、こうしたノウハウを活かし、参加者全員が「来てよかった」と実感できる場の設計を行います。

■ 株式会社オンリーストーリーについて

「中小・成長企業の社長の挑戦に、リアルなつながりで応えていく」をミッションに、決裁者同士をつなぐマッチングプラットフォーム「チラCEO」を運営。決裁者マッチング一筋12年、累計約26億円の資金調達を経て、国内最大規模の審査制プラットフォームとして成長を続けています。

ーーー株式会社オンリーストーリー 会社概要ーーー

本社住所：東京都港区赤坂一丁目14番14号 第35興和ビル515

代表：代表取締役 平野哲也

設立：2013年

事業内容：決裁者マッチングプラットフォームの運営、BtoB営業の総合支援、CXO紹介支援等

Web：https://onlystory.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-6821-7872

Web：https://onlystory.co.jp/contacts/new

担当：株式会社オンリーストーリー 広報担当