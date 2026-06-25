石川県のソウルフード「さぶろうべい」の味をご家庭でも。夏の贈り物にぴったりな『万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット』の販売をスタート！
石川県のソウルフードとして、75年に渡り愛される「さぶろうべい」を展開する株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、「さぶろうべい」の名物料理「とり白菜鍋」にも使用される “万能たれ” と、同様に店舗で人気の “とりかわ” をセットにした『万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット』の販売を、オンラインショップ限定で開始いたします。夏のご挨拶やお中元の贈り物として、ご家庭でも気軽に「さぶろうべい」の味をお楽しんでいただける、毎年大好評のオンライン限定ギフトです。
石川県のソウルフード「さぶろうべい」の味をご家庭でも。夏の贈り物にぴったりな『万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット』を新発売
75年続く“家族で囲む味”を、贈り物に
「さぶろうべい」の味の決め手である秘伝のたれは、先代三郎平氏が作り上げた創業以来の味を受け継ぐ、しょうゆベースにコク深い旨味を加えた特製だれです。
「万能たれ」は、その秘伝のたれをご家庭でも使いやすいよう2倍希釈したもの。とり白菜鍋はもちろん、焼き物、炒め物、冷奴、サラダなど、さまざまな料理と相性抜群です。“かけるだけ、漬けるだけ、和えるだけ”で、さぶろうべいの味を手軽にお楽しみいただけます。
さぶろうべいの大人気メニュー「とりかわ」。これだけを目当てにご来店いただくお客様も多い、長年愛され続ける一品です。一つひとつ丁寧に手作業で仕込み、じっくり煮込んだ鶏皮は、やわらかくとろけるような食感が特徴。そのままおつまみとしてはもちろん、ごはんのおかずにもよく合います。
とりかわ
万能たれ
ご購入について
【商品名】万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット
【価格】2,500円(税込) ※送料別途
【内容】万能たれ1本、とりかわ2人前(200g) ※冷蔵発送
【販売場所】さぶろうべい公式オンラインショップ(https://saburoubei-shop.stores.jp/items/685241eb700833ad02210a42)
お中元需要にあわせた特設ギフト対応も実施中。
大切な方への夏のご挨拶に、石川のソウルフードの味わいをぜひお届けください。
万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット：2,500円(税込) ※送料別途 万能たれ1本、とりかわ2人前(200g) ※冷蔵発送
販売店舗
＜さぶろうべい 高松本店＞
石川県かほく市高松丁42
TEL： 076-281-0529
営業時間 ： 11：00～21：00 (L.O 20：30)
＜さぶろうべい 藤江店＞
石川県金沢市藤江北4-472
TEL： 076-266-1555
営業時間 ： 11：00～14：30 (L.O 14：00)、17：00～22：00 (L.O 21：30)
＜さぶろうべい 野々市店＞
石川県野々市市本町6-13-29
TEL： 076-259-1751
営業時間 ： 平日11：00～14：30（L.O 14：00)、17：00～22：00（L.O 21：30)
土日祝 11：00～22：00（L.O 21：30)
＜さぶろうべい 尾山町店＞
石川県金沢市尾山町5-8
TEL： 076-208-7004
営業時間：平日 11:00～14:30(L.O14:00) / 17:00～22:00(L.O21:30)
土日祝 11:00～22:00(L.O21:30)
＜さぶろうべい 富山小杉店＞
富山県射水市戸破1633番地
TEL： 0766-54-0763
営業時間 ： 11:00～14:30 (L.O/14 :00)、17:00～22:00 (L.O/21:30)
■さぶろうべい
さぶろうべいは、昭和25年(1950年)に石川県かほく市で創業し、75年に渡り石川県のソウルフードとして親しまれています。名物は、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手である「とり白菜鍋」。2014年に事業を継承し、2025年6月現在、石川県内に4店舗、富山県にフランチャイズを1店舗展開中。伝統の味を「今」に、そして「次世代」に承継していきます。
『フランチャイズ募集中』
詳しくはこちら→ https://saburoubei.jp/fc/
＜公式アカウント＞
【HP】 https://saburoubei.jp/
【Twitter】 https://twitter.com/saburoobei
【Instagram】 https://www.instagram.com/saburoubei_326/
【TikTok】 https://www.tiktok.com/@saburoubei326
【通販サイト】 https://saburoubei-shop.stores.jp/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8XSXs5MzOjU ]
■株式会社サビー
会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)
所在地： 石川県金沢市玉川町9-15
代表者： CEO 田端 弘一
設立 ： 平成27年11月
URL ： http://su-bee.jp/
事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業