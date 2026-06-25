石川県のソウルフード「さぶろうべい」の味をご家庭でも。夏の贈り物にぴったりな『万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット』の販売をスタート！

株式会社SU-BEE

石川県のソウルフードとして、75年に渡り愛される「さぶろうべい」を展開する株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、「さぶろうべい」の名物料理「とり白菜鍋」にも使用される “万能たれ” と、同様に店舗で人気の “とりかわ” をセットにした『万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット』の販売を、オンラインショップ限定で開始いたします。夏のご挨拶やお中元の贈り物として、ご家庭でも気軽に「さぶろうべい」の味をお楽しんでいただける、毎年大好評のオンライン限定ギフトです。

75年続く“家族で囲む味”を、贈り物に

石川県のソウルフード「さぶろうべい」の味をご家庭でも。夏の贈り物にぴったりな『万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット』を新発売

「さぶろうべい」の味の決め手である秘伝のたれは、先代三郎平氏が作り上げた創業以来の味を受け継ぐ、しょうゆベースにコク深い旨味を加えた特製だれです。

「万能たれ」は、その秘伝のたれをご家庭でも使いやすいよう2倍希釈したもの。とり白菜鍋はもちろん、焼き物、炒め物、冷奴、サラダなど、さまざまな料理と相性抜群です。“かけるだけ、漬けるだけ、和えるだけ”で、さぶろうべいの味を手軽にお楽しみいただけます。

さぶろうべいの大人気メニュー「とりかわ」。これだけを目当てにご来店いただくお客様も多い、長年愛され続ける一品です。一つひとつ丁寧に手作業で仕込み、じっくり煮込んだ鶏皮は、やわらかくとろけるような食感が特徴。そのままおつまみとしてはもちろん、ごはんのおかずにもよく合います。

ご購入について

とりかわ万能たれ

【商品名】万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット

【価格】2,500円(税込) ※送料別途

【内容】万能たれ1本、とりかわ2人前(200g) ※冷蔵発送

【販売場所】さぶろうべい公式オンラインショップ(https://saburoubei-shop.stores.jp/items/685241eb700833ad02210a42)

お中元需要にあわせた特設ギフト対応も実施中。

大切な方への夏のご挨拶に、石川のソウルフードの味わいをぜひお届けください。

販売店舗

万能たれ＆とりかわ詰め合わせセット：2,500円(税込) ※送料別途 万能たれ1本、とりかわ2人前(200g) ※冷蔵発送

＜さぶろうべい 高松本店＞

石川県かほく市高松丁42

TEL： 076-281-0529

営業時間 ： 11：00～21：00 (L.O 20：30)

＜さぶろうべい 藤江店＞

石川県金沢市藤江北4-472

TEL： 076-266-1555

営業時間 ： 11：00～14：30 (L.O 14：00)、17：00～22：00 (L.O 21：30)

＜さぶろうべい 野々市店＞

石川県野々市市本町6-13-29

TEL： 076-259-1751

営業時間 ： 平日11：00～14：30（L.O 14：00)、17：00～22：00（L.O 21：30)

土日祝 11：00～22：00（L.O 21：30)

＜さぶろうべい 尾山町店＞

石川県金沢市尾山町5-8

TEL： 076-208-7004

営業時間：平日 11:00～14:30(L.O14:00) / 17:00～22:00(L.O21:30)

土日祝 11:00～22:00(L.O21:30)

＜さぶろうべい 富山小杉店＞

富山県射水市戸破1633番地

TEL： 0766-54-0763

営業時間 ： 11:00～14:30 (L.O/14 :00)、17:00～22:00 (L.O/21:30)

■さぶろうべい

さぶろうべいは、昭和25年(1950年)に石川県かほく市で創業し、75年に渡り石川県のソウルフードとして親しまれています。名物は、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手である「とり白菜鍋」。2014年に事業を継承し、2025年6月現在、石川県内に4店舗、富山県にフランチャイズを1店舗展開中。伝統の味を「今」に、そして「次世代」に承継していきます。



『フランチャイズ募集中』

詳しくはこちら→ https://saburoubei.jp/fc/



＜公式アカウント＞

【HP】 https://saburoubei.jp/

【Twitter】 https://twitter.com/saburoobei

【Instagram】 https://www.instagram.com/saburoubei_326/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@saburoubei326

【通販サイト】 https://saburoubei-shop.stores.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8XSXs5MzOjU ]■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業