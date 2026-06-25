【導入事例公開】株式会社ヒューマンアジャスト、クラウドPOS「スマレジ」導入事例を公開。接骨院特有の「多重入力」を解消し、上場企業にふさわしい会計ガバナンスを構築

株式会社ヒューマンアジャスト株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当社」）は、店舗運営のデジタル化（DX）と利用者様の利便性向上を目的に、株式会社スマレジ（本社：大阪府大阪市）が提供するクラウドPOSレジ「スマレジ(https://smaregi.jp/)」を導入いたしました。 このたび、同社公式サイトにて、当社の導入背景や活用方法、業務改善効果に関するインタビュー記事が公開されましたのでお知らせいたします。

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株式会社スマレジ -株式会社ヒューマンアジャスト事例(https://smaregi.jp/casestudy/service/humanadjust.php)

■導入の背景と目的

当社はこれまで、会計業務において「レセコン（レセプトコンピュータ）」「汎用レジ」「現金管理表（Excel）」の3つを併用しており、それぞれのツールへ手入力を行う「三重管理」の状態が続いていました。

その結果、入力ミスや現金の過不足が頻発し、原因の特定も困難な状況でした。上場企業として正確な会計データを担保し、かつ現場スタッフの負担を軽減するため、会計フローの一元化と可視化が急務となっていました。

■記事のトピックス

公開された事例記事では、以下のポイントについて詳しくお話ししています。



１，「三重入力」の解消と業務フローの整理

レセコンは保険請求管理、スマレジは会計処理と役割を明確化。これまで分散していた入力作業を集約することで、オペレーションをシンプルにし、入力漏れやミスを大幅に削減しました。

２，決済端末連動による「金額打ち間違い」の防止

スマレジと決済端末を連動させることで、高額になりがちな自費診療や回数券購入時においても、端末への金額手入力が不要に。会計時のヒューマンエラーを抑制し、スムーズな決済を実現しました。

３，複雑な会計項目の「見える化」と明朗会計

接骨院特有の「保険診療」「自費診療」「回数券」が混在する複雑な会計を、タブレット画面で明確に内訳表示。利用者様に安心していただける明朗会計を実現すると同時に、本部側でも正確な売上分析が可能となりました。

■今後の展望

当社は「施術者が一生安心して生活できる会社」を目指し、会計の透明性確保を始めとするバックオフィスのDXを推進しています。今後もシステム連携やデータ活用を進め、健全な組織運営と地域医療への貢献を両立させてまいります。

■「スマレジ」について

「スマレジ」は、iPadやiPhoneを用いたクラウドPOSレジです。クラウド上で売上データを管理でき、リアルタイムな売上分析やキャッシュレス決済端末との連携などを通じて、店舗運営の効率化を支援します。



【会社概要】

● 株式会社スマレジ(https://smaregi.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 宮崎 龍平

● 所在地：〒541-0053 大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 3F

■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、より身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。



【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：1,953百万円（2024年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転

2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併

2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成

2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始

2024 年 6月 50 店舗目を開業

2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始

2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場

2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)