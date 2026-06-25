推し活グッズに“AR体験”をプラス。推し活EXPO初日に多くの来場者が体験！ONCARD公式キャラクター「はなっぺちゃん」も初公開

株式会社HK STYLE

株式会社HK STYLE（福岡市）は、ARとNFCを組み合わせた体験型サービス「ONCARD」を、東京ビッグサイトで開催中の「推し活EXPO【夏】」へ出展しています。

展示初日から多くの来場者がブースを訪れ、AR付き会員証やトレーディングカード、アクリルスタンド、コースターなどを実際にスマートフォンで体験。スポーツ紙やエンターテイメント企業、大手メーカーなど幅広い業界関係者との商談・名刺交換も行われました。

あわせて、ONCARD公式キャラクター「はなっぺちゃん」を本展示会で初公開。

イラストレーター・ポルリン氏によるデザインで、今後はARコンテンツや販促物などにも展開していく予定です。

展示会会場の様子ONCARD公式キャラクター「はなっぺちゃん」

■展示内容

ARトレーディングカード

ARコースター

ARアクリルスタンド

AR対応CDジャケット

AR対応スタッフTシャツ

Wトリガー対応NFCカード、NFC会員証

など、“見るだけで終わらない推し活”を体験できる展示を行っています。

来場者は実際にスマートフォンをかざしながら、推し活グッズの新しい可能性を体験できます。

会場では、東京ビッグサイトを舞台にした屋外AR体験も実施。指定の位置からスマートフォンをかざすと、建物を背景にARコンテンツが出現し、展示会ならではの体験を楽しめます。

AR対応スタッフTシャツ様々なAR対応グッズAR対応CDジャケットはなっぺちゃんグッズ

■開催概要

名称： 推し活EXPO 2026 夏

開催日時： 2026年6月24日（水）～26日（金）（10時~17時）

会場：東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

出展場所：東7ホール L47-42

●来場登録：

来場登録（HK STYLE招待）(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1686769611595385-2LI)

VIP来場登録（HK STYLE招待）(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1686769612068930-SKF)

●展示会公式イベントページ：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/fave.html

※公式ページからの来場登録は有料となりますので上記招待URLよりご登録ください。

※上記招待URLからご登録いただくと入場料無料＋お食事券（1,000円分）付きとなります。