財務AIエージェント「SmartDD」、しずおかフィナンシャルグループの静銀経営コンサルティング株式会社とM&A・事業承継支援の高度化に向けた実証実験を開始しました

株式会社M&Aナビ

株式会社M&Aナビ（東京都、代表取締役：瀧田雄介、以下「当社」）は、財務AIエージェント「SmartDD」について、しずおかフィナンシャルグループのコンサルティング事業会社である静銀経営コンサルティング株式会社（静岡県、代表取締役社長：鈴木淳史、以下「静銀経営コンサルティング」）とM&A・事業承継支援の高度化に向けた実証実験を開始したことをお知らせします。

背景と目的

国内におけるM&A・FA支援の需要は、中小企業の事業承継ニーズの高まりを背景に急速に拡大しています。その中で、M&Aアドバイザーが行う企業評価書や企業概要書（IM: インフォメーション・メモランダム）の作成は、高い専門性と多大な時間を要する業務として、事業承継支援を行う各社の生産性向上における重要テーマとなっています。

SmartDDは、生成AIを活用してM&Aアドバイザーの財務分析や各種ドキュメント作成業務を支援するAIエージェントです。財務領域に特化した独自のデータ構造化エンジンを搭載しており、PDFからの正確な構造化データ抽出ができるだけでなく、構造化データにもとづいた資料作成やヒアリングシートの作成が可能です。SmartDDを使うことで、アドバイザーが本来注力すべきフロント業務や、より深い財務分析に集中できる環境を提供します。

今回の実証実験は、静銀経営コンサルティングのM&Aアドバイザリー業務全般における実運用を通じて、生成AIおよびSmartDDの有用性を検証し、M&Aアドバイザリー業務の生産性向上とサービス品質向上をめざします。

今後の展望

当社はSmartDDを通じて、事業承継支援機関におけるM&Aアドバイザリー業務の課題・ニーズを深く把握し、SmartDDのプロダクト改善に活かしてまいります。

今後も金融機関・M&A仲介会社・士業専門家・FAファームなど、M&Aに携わるあらゆるプロフェッショナルがAIと共に働く環境の実現に向けて、プロダクト開発を加速してまいります。

SmartDDについて

財務領域に特化したAIエージェントで、元帳や減価償却明細にも対応可能な高性能なデータ構造化エンジンを搭載しており、AI活用に必要なPDFの財務書類の分類・構造化を自動的に行います。くわえて、独自の検算画面を用いて、正確性を人間が確認しながら、財務分析を始めることができます。

財務分析にAIを使うなら、検算できるSmartDD

財務AIエージェント「SmartDD」サービスページ

https://ma-navigator.com/smartdd

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/