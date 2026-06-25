スカイディスクが、愛媛県「トライアングルエヒメ2.0」共創拠点枠に採択

株式会社スカイディスク

AIを用いた製造業の生産計画DXを提供する株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、愛媛県が推進するデジタル実装プロジェクト「トライアングルエヒメ2.0」の「共創拠点枠」において、当社の「ものづくり企業の生産管理最適化プロジェクト」が採択されたことをお知らせいたします。

■採択プロジェクトの概要

多くの製造現場では、生産計画を紙やホワイトボードで管理しており、計画作成や急な納期変更等への対応の非効率、業務の属人化等が課題となっています。本プロジェクトにおいて、スカイディスクは、生産スケジューラ「最適ワークス」を中心に、DXの伴走支援やデータ変換ソリューション＊1を組み合わせて提供し、製造業の生産計画を最適化します。紙資料や既存システム等に分散した情報を整理・活用することで、生産計画の作成時間短縮や属人化の解消を目指します。

愛媛県内の実装パートナーとして株式会社いうらおよび日新化学工業株式会社と連携し、県内ものづくり企業の現場での実装を通じて、生産管理最適化の解決モデルの確立と横展開に取り組んでまいります。

＊1：紙データの電子化や散逸したデータの統合等

＜参考＞

■実装パートナーの概要

＜株式会社いうら＞

所在地：愛媛県東温市南野田410番地6

事業内容：福祉・介護機器の研究開発、設計、製造、販売

＜日新化学工業株式会社＞

所在地：愛媛県松山市余戸東5丁目1-11 日新総合ビル3F

事業内容：ポリエチレン製品の製造販売、ポリプロピレン製品の加工販売

■「トライアングルエヒメ2.0」について

愛媛県が令和4年度より推進する、デジタル・ソリューションや関連技術を県内事業者・自治体等に実装し、地域課題の解決に挑む「デジタル実装加速化プロジェクト」です。令和7年度からは「選択と集中」「全国の共創拠点との連携」「新たな稼ぐ力の創出」をキーワードに「トライアングルエヒメ2.0」として深化し、農林水産業やものづくりといった県の強みを持つ現場を実装フィールドに、地域課題の解決と経済活性化の両立を目指しています。

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通5-10-18

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/hitomi-onodera/inquiry