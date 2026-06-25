株式会社HELTECとのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社HELTECと、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

プラチナパートナー契約内容

■協賛内容

・トップチームユニフォーム（シャツ裾スペース）への広告掲出

・トップチーム練習着（背中スペース）への広告掲出

■契約期間

2026年7月1日～2028年6月30日

株式会社HELTEC 代表取締役 小瀬 拓人 様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび株式会社HELTECは、水戸ホーリーホックとのパートナー契約を更新し、2026/27シーズンよりユニフォームに当社名を掲出させていただくこととなりました。

クラブ史上初となるJ1への挑戦という大きな節目に、これまで以上に力強い形でクラブを応援できることを大変光栄に思います。

当社にとっても、今回の契約拡大は新たな挑戦です。今期は、これまで培ってきたセンシング技術を生かし、ロボティクス・フィジカルAIの分野に一層注力してまいります。新たな領域に踏み出し、未来を切り拓こうとする当社の姿勢は、Ｊ１という新たな舞台に挑む水戸ホーリーホックの姿と重なります。 ユニフォームに掲出される「HELTEC」の名前に誇りと責任を持ち、クラブ、選手・スタッフ、ファン・サポーター、パートナー企業、地域の皆様とともに、新たな歴史をつくる挑戦を続けてまいります。

法人概要

■法人名

株式会社HELTEC

■所在地

茨城県ひたちなか市笹野町1-1-55

■代表者

代表取締役 小瀬拓人

■事業概要

・エネルギー事業

・物流事業

・ICT（システム開発、検査）事業

・センシング事業

■URL

https://heltec.co.jp/