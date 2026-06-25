【クマ被害対策】クマ対策スプレー「KUMA-911」初回入荷分1,500本完売｜リリース後2日で完売、7月入荷分の先行予約受付を開始

株式会社防除研究所

株式会社防除研究所（本社：岐阜県大垣市）は、クマ対策スプレー「KUMA-911」が販売開始わずか２日間ほどで1,500本が完売したことをお知らせいたします。

近年、全国各地でクマによる人身被害や目撃情報が相次いでおり、自治体、林業関係者、ゴルフ場関係者、登山者などを中心にクマ対策への関心が高まっています。

そのような背景の中、2026年6月22日より販売を開始した「KUMA-911」は販売開始直後から大きな反響をいただき、初回入荷分1,500本が完売いたしました。

このたび、次回入荷予定となる2026年7月販売分の先行予約受付を開始いたします。

全国で高まるクマ対策需要

近年、日本各地でクマの出没件数が増加しており、人身被害や農作物被害が深刻化しています。

住宅地周辺での目撃情報も増加していることから、自治体による注意喚起や対策強化が進められています。

株式会社防除研究所にも、自治体関係者、林業従事者、ゴルフ場関係者、登山者などから多くの相談が寄せられており、クマ対策製品への需要が高まっています。

初回入荷分1,500本完売

KUMA-911は、クマとの不意な遭遇時に使用することを想定したクマ対策スプレーです。

発売開始後、

・官公庁、自治体など

・キャンプや渓流釣りなどのアウトドア活動

・林業や山林管理業務

・ゴルフ場や観光施設の管理業務

・自治体による巡回活動

など、全国のさまざまな現場でご活用いただいております。

その結果、初回入荷分として準備していた1,500本が完売となりました。

製品概要

製品仕様KUMA-911とは

製品名：KUMA-911

用途：クマなど野生動物対策

噴射距離：約10m

連続噴射時間：約10秒

有効成分：カプサイシン

スコヴィル値：約43万SHU

仕様：ノンフロン

生産国：日本

※噴射距離は風向き・使用環境により変動します。最大噴射距離（約10m）は効果範囲の目安です。

KUMA-911の主な特徴

最大約10mの飛距離

クマとの距離を確保した状態で使用できるよう、最大約10mの噴射距離を実現しています。

約10秒間の連続噴射

万が一の遭遇時に対応できるよう、約10秒間の連続噴射が可能です。

約43万SHUの高濃度カプサイシン配合

唐辛子由来のカプサイシンを高濃度で配合。クマの目や鼻などの粘膜に強い刺激を与えることを目的としています。

ノンフロン仕様

環境への配慮からノンフロン仕様を採用しています。

国内生産モデル

国内工場で製造を行い、品質管理のもと生産しています。

7月入荷分の先行予約受付を開始

初回入荷分完売を受け、2026年7月入荷予定分の先行予約受付を開始いたしました。

【先行予約概要】

予約受付開始日：2026年6月25日

発送開始予定：2026年7月入荷後順次発送

対象商品：KUMA-911

予約方法：株式会社防除研究所公式ホームページ、お問い合わせフォームより

※本商品は先行予約販売となります。

※商品は7月入荷予定分が弊社へ納入され次第、順次発送いたします。

※国際情勢、物流状況、輸送事情、通関手続き等の影響により、入荷時期および発送時期が前後する

場合がございます。あらかじめご了承ください。

防除研究所について

株式会社防除研究所は、害虫・害獣対策の専門企業として全国で防除事業を展開しています。

近年深刻化するクマ被害に対し、クマ対策スプレー「KUMA-911」、携帯型クマ対策機器「IKAZUCHI」、AIクマ検知システムなどの開発・販売を行い、人命を守るための総合的なクマ対策事業を推進しています。

今後も「人と自然の共存」を目指し、安全で安心できる社会づくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社防除研究所

代表者：代表取締役梅木厚生

本社所在地：〒503-0833岐阜県大垣市長沢町6-17

電話番号：0120-738-811

事業内容

・害虫・害獣防除事業

・衛生管理事業

・クマ対策事業

・クマ対策機器の開発・販売

・AIクマ検知システムの販売

・害獣対策コンサルティング

ホームページ：公式HPはこちら(https://corp.bouken7.com/)