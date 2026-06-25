【衝撃の60％OFF】ピザハットにお持ち帰りならピザ2枚で2,000円のコスパ最強な「スポーツ観戦セット」登場！！デリバリー派の方には1,000円OFFクーポンをご用意！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年7月16日（木）までの期間限定で、おうちでのスポーツ観戦がもっと盛り上がる「スポーツ観戦セット」を実施中！

お持ち帰りなら、人気の4種の味を一度に楽しめる「ピザハット・ベスト４」に、「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「じゃがマヨコーン」の3種類からお好きな1枚を組み合わせ、 Mサイズのピザが2枚でなんと2,000円に！60％OFFという衝撃価格で、おトクにピザを味わいながらスポーツ観戦を満喫できるんです！

さらにデリバリー派の方には3,000円以上のご注文で1,000円OFFになるおトクな「スポーツ観戦クーポン」をご用意！こちらは2026年6月30日（火）までご利用いただけます！

家族や友人などみんなで、この夏のスポーツ観戦はピザハットをおトクに注文して盛り上がっちゃいましょう！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.【衝撃の60%OFF】ピザハットに期間限定「スポーツ観戦セット」が登場！

２.【お持ち帰り限定】対象ピザが2枚で60%OFFの2,000円で食べれる超おトクセット登場！

３.【配達限定】3,000円以上のご注文で1,000円OFFになるクーポンを全員に無料配布します！

１.【衝撃の60%OFF】ピザハットに期間限定「スポーツ観戦セット」が登場！

今年の夏は、手に汗握る熱戦が次々と繰り広げられるスポーツ観戦シーズン！ご自宅でご家族やご友人と一緒に、大きな声援を送りながら観戦するひとときは格別ですよね。そんな白熱の試合のお供には、みんなで手軽にシェアして楽しめるピザがぴったりです！そこでピザハットでは、20267月16日（木）までの期間限定で、おうち観戦をおトクに盛り上げる「スポーツ観戦セット」をご用意いたしました！

不動の人気を誇る「ピザハット・ベスト４」に、「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「じゃがマヨコーン」の中からお好きな1枚を組み合わせて、合計2枚（Mサイズ）がなんと60%OFFの2,000円に！

さらにデリバリー派の方には3,000円以上のご注文で1,000円OFFになるおトクな「スポーツ観戦クーポン」をご用意！こちらは2026年6月30日（火）までご利用いただけます！

この夏はピザハットの「スポーツ観戦セット」で、白熱のおうち観戦をもっと楽しく、もっとおトクに楽しみましょう！

２.【お持ち帰り限定】対象ピザが2枚で60%OFFの2,000円で食べれる超おトクセット登場！

■キャンペーン内容：

「ピザハット・ベスト４」と対象ピザの2枚セットがお持ち帰りで60%OFFの2,000円！

■対象ピザ：

1枚目：「ピザハット・ベスト４」

2枚目（3種のピザから1枚を選択）：

・「じゃがマヨコーン」

・「芳醇ベーコンマッシュルーム」

・「ピザハット・マルゲリータ」

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※サイズはMサイズ限定です。

※生地は選べます。一部生地をお選びの場合、別途生地料金を頂きます。

※ハーフ＆ハーフはできません。

■キャンペーン期限：2026年7月16日（木）まで

■実施店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/event/sports?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000(https://www.pizzahut.jp/topic/event/sports?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000)

３.【配達限定】3,000円以上のご注文で1,000円OFFになるスポーツ観戦クーポンを全員に無料配布します！

■キャンペーン内容：

配達でのご注文3,000円以上で1,000円OFFになるクーポンを配布いたします！

■クーポン番号：Q345485

■クーポン利用期限：2026年6月30日（火）まで

■クーポン使用可能店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■使用条件：

・3,000円（税込）以上で使用可能。

・配達のご注文限定でご使用いただけます。

・他のクーポンとの併用はできません。

・クーポンの取得・利用には会員登録が必要です。

・一部店舗ではご利用できない場合がございます。

■詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/coupon/delivery?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000(https://www.pizzahut.jp/topic/coupon/delivery?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000)

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260625_w2000&utm_id=20260625_w2000)