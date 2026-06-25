動画配信サービスやレコーダー内蔵テレビの普及に合わせた″引き算の家具″。オープンラック型テレビボード『Ostel-オステル‐』が新登場。

株式会社エムールOstel オープンラック型テレビボード

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年6月24日より『オープンラック型テレビボードOstel-オステル‐』(以下、Ostel)の販売を開始しました。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/md-tbost

空間を贅沢に使う、魅せる収納

Ostelは、要素を減らしていく引き算の考え方でデザインされたテレビボードです。OA機器や書類などの収納場所ではなく、テレビボード自体が空間に与える影響を考慮して設計されました。

こんな方にオススメです！

引き算の美学

大型テレビは単にコンテンツを観るためだけのものではなく、存在そのものがお部屋に与える印象も小さくありません。Ostelは、リビング空間をすっきりとした印象で整えたい方にオススメのテレビボードです。

現代のライフスタイルから生まれた、引き算の美学

魅せる収納

オンラインでの映像サービスの普及に伴い、レコーダーやDVDデッキなどのOA機器をもたないご家庭も増えているのではないでしょうか。Ostelは、時代の変化に合わせて、不要なものを除いたミニマルな機能美を追求しています。

レコーダー不要の時代に、本当に欲しかった開放感解放感のあるテレビボード

収納を削ぎ落とした、新しいテレビボード

レコーダー内蔵テレビ時代に合わせ、引き出しや扉を省いたシンプル設計。すっきりとした視界を叶えます。

パノラマデザインが、リビングをホテルのような空間へ

圧倒的なワイド感と、洗練されたストーングレーが魅せる上質高級感のあるグレーカラー

厚みのある天板が際立つ、上質なテレビボード

幅180cmのワイド設計で大型テレビもゆったり配置。ストーングレー調のデザインが上質な空間を演出します。

テレビボードの枠を超えた、自由なディスプレイ空間

サイズの目安お気に入りを、並べる。飾る。毎日を彩るステージホテルライクな上質なテレビボード

あなたの個性を表現する「魅せる収納」

扉のないオープンシェルフで、お気に入りの雑貨やグリーンを自由にディスプレイ。開放感のある心地よい空間をつくります。

カラー

オープンラック型テレビボードOstel

上質感を演出するグレーカラーオープンラック型テレビボード

お部屋に開放感を与えながら、テレビを見るだけの場所を、毎日眺めたくなるお気に入りの特等席へと変えていきます。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/md-tbost

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/266_1_d56e43f2abff0e2ab038f3912f198dce.jpg?v=202606251052 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・体験型ショールームおよび販売店の運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・伊勢丹立川店(常設店)

https://emoor.world/jp/showroom/#show-2094

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129