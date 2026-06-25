蘇州住友電木有限公司における半導体封止材の生産能力増強について

住友ベークライト株式会社

住友ベークライト株式会社 (本社：東京都品川区、代表取締役社長：鍜治屋 伸一) は、半導体封止材の中国グループ会社 (蘇州住友電木有限公司) において、生成AIの急速な普及などに伴う中国における半導体需要の拡大に対応するため、生産ラインを追加し、生産能力を増強することをお知らせいたします。

蘇州住友電木有限公司 半導体封止材の工場について

当社は中国市場で1997年より半導体封止材の生産を開始し、2022年3月には現工場へのラインを増設し、2025年には新工場を稼働するなど、伸長を続ける中国市場で生産能力を増強してきました。 中国の半導体市場は、現在もAI・IoT、5G関連デバイス、電動車など多岐にわたる分野で需要が増加しており、特に生成AIの急速な普及に伴い、AIデータセンター向けにGPU、メモリー、パワー半導体などは飛躍的に増加しています。

蘇州住友電木有限公司 半導体封止材の新工場 (2024年竣工)

蘇州住友電木有限公司では、今後のさらなる市場拡大を見据え、生産ラインを追加し、中国での生産能力を約30％増強します。稼働開始は2028年12月頃を予定しています。

当社グループは、半導体封止材の生産拠点を、日本、中国、シンガポール、台湾、ベルギーに有し、主要市場に対して安定供給を図っています。今回の中国における生産能力増強を通じて、AI関連など次世代半導体分野における高機能・高品質の製品の供給体制を強固にし、半導体封止材のリーディングカンパニーとしてプレゼンスを一層高めてまいります。

蘇州住友電木有限公司概要

所在地： 中国江蘇省蘇州

敷地面積： 約60,000平方メートル

主要製品： 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料

本件に関するお問い合わせ

情報通信材料営業本部 情報通信材料営業部

TEL: 03-5462-4015

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