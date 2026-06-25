【タコとハイボール】2026年7月2日（木）3日（金）「第6回フランチャイズ・ショー大阪」に出展！全国100店舗を目指し、FC加盟パートナーを募集いたします。

株式会社ヴィーナスダイニング

「タコとハイボール」を全国に30店舗展開する株式会社ヴィーナスダイニング（本社：北海道札幌市、代表取締役：石田國博）は、2026年7月2日（木）3日（金）の2日間、「第6回フランチャイズ・ショー大阪」に出展いたします。

当社は現在、フランチャイズ事業の本格的な推進に取り組んでおり、2030年までに全国100店舗の展開を目指しております。

■おいしさと活気で街を元気に！「タコとハイボール」の魅力

「タコとハイボール」の定番たこ焼きは、「ふわトロ」な食感と濃厚な「こくうま」ソースが特徴で、キンキンに冷えたのど越し抜群の超炭酸ハイボールとの相性が抜群です。

また、焼き場から店内全体を見渡すことができるほどコンパクトな店舗設計も強みになっています。カウンターやテーブル席とスタッフとの距離が近いため、店内は常に活気に満ち溢れています。

スタッフとお客様、あるいはお客様同士の自然なコミュニケーションが生まれるのも「タコハイ」ならではの光景です。お一人様でサクッと1杯楽しみたい方も、グループでにぎやかに過ごしたい方も、誰もが自然と笑顔になれる温かいコミュニティ空間を提供しています。

当社では、地域に根差した店舗作りを何よりも重視しています。「地元を元気にしたい」「自分の街に笑顔が溢れるコミュニティを作りたい」―そんな熱い想いを抱いているパートナーの皆様と共に、全国へこの温かい輪を拡げていきたいと考えております。

■FC加盟パートナーへの支援体制について

店内の様子１.店内の様子２.定番メニュー・こくうま九条ねぎマヨ超炭酸ハイボールと一緒に

「タコとハイボール」は、地域社会への貢献だけでなく、強固なビジネスモデルに裏打ちされた高い収益性も大きな特徴です。

「粉もの×アルコール」という原価率を抑えた高収益な業態に加え、店内飲食だけでなく「テイクアウト」の売上もしっかりと確保できるハイブリッドなビジネスモデルを確立しています。

また、既存店舗からの業態変更も歓迎しており、既にお持ちの店舗資産を最大限に有効活用した、スピーディーな開業支援も行っております。

フランチャイズ・ショー当日は、「タコとハイボール」のブランド説明のほか、フランチャイズシステムの詳細についてもご案内いたします。

「元大手飲食チェーンの取締役」や「元大手コンビニエンスストアの開発部長」としての豊富なノウハウを持つ担当者が直接、皆様の疑問にお答えいたします。飲食店の経営が初めてという方も、どうぞお気軽に当社ブースにお立ち寄りください。

【FC募集担当コメント】株式会社ヴィーナスダイニング 遠藤

日本のたこ焼き文化は地域ごとに特色があり、様々なスタイルが存在しています。一方、全国規模で展開しているたこ焼きチェーンは決して多くなく、この市場にはまだまだ大きな成長の可能性があると考えております。

私たちは、この可能性を共に信じ、成長していただける加盟希望者様や事業パートナー様を募集しております。

当社には、飲食店運営、店舗開発、立地選定、人材育成、フランチャイズ本部運営など、様々な経験を持つメンバーが在席しております。独立開業を目指す方から、多店舗展開を検討されている企業様まで、幅広いご相談に対応可能です。

加盟店募集においては、「夢」「成長性」「サポート体制」を大切にし、未経験の方でも安心して挑戦できる環境づくりに力を入れております。また、法人様向けには、「市場規模」「収益性」「再現性」「将来性」を重視した事業モデルをご提案し、持続的な成長を目指せるパートナーシップを構築しております。

たこ焼き事業に限らず、フランチャイズビジネス全般に関する知見やノウハウも有しておりますので、新規事業の立ち上げや事業拡大に関するご相談も歓迎しております。

■第6回フランチャイズ・ショー大阪 概要

会期：2026年7月2日（木）3日（金）10:00～16:30

会場：インテックス大阪 ５号館（大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102）

主催：日本経済新聞社

小間番号：FC058

フランチャイズ・ショー大阪公式サイト

▶https://messe.nikkei.co.jp/fs/

※「第43回フランチャイズ・ショー2026」の様子

【会社概要】

会社名：株式会社ヴィーナスダイニング

所在地：北海道札幌市中央区北四条西一丁目4番1号

代表者：代表取締役 石田國博

事業内容：タコとハイボールの事業展開及びフランチャイズ事業

会社HP：https://tako-hai.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヴィーナスダイニング

FC募集担当

永井 080-3581-6409

遠藤 070-3209-6920