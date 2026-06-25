フィリピン進出で押さえるべき法務とは？現地拠点運営の基礎を学ぶ講座動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1FV2bw4uOLU ]

インサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、フィリピンにおける海外現地拠点運営に必要な法務の基礎を学ぶ講座「フィリピンビジネス法務」のサマリー動画を公開しました。

フィリピンでの会社設立から運営、紛争解決、税務監査まで、現地拠点の運営に必要な法務知識を実務に結びつけて学べる講座です。

現地法人運営に伴う法的リスクや対応の考え方を理解し、フィリピンにおける戦略的な事業運営と会社を守るための実務知識を体系的に身につけることができます。

フィリピンへの進出を検討している方や、現地法人の運営に関わる駐在員、海外事業担当者に役立つ内容です。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

「国別ビジネス法務 フィリピン編」講座の概要

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/1077

国内外問わず、安定した事業運営を行うために、最低限の法務に関わる知識は必須です。

「法務は専門家に任せているので理解していなくても大丈夫」「弁護士に相談すればいい」そのように思っている方も多いかもしれません。しかし、法務の知識がないことで、意図しない不正に関与しているような落とし穴にはまるリスクもあります。国内はもとより、海外ではさらにそのリスクは高まります。一方で、法務の知識があれば、戦略的にビジネスを展開することができるという可能性も広がります。



本コースでは、各国の特性に合わせた法務のポイントを５つのフェーズに分けて解説します。具体的には、外資規制や、形態などの１.会社設立フェーズ、ガバナンス、機関設計などの２.会社の構造を整えるフェーズ、そして労働法を中心とした３.会社のメンバーを揃えるフェーズ、さらに、知財や情報保護、契約関連などの４.会社運営フェーズ、そして訴訟などに関わる５.紛争解決のフェーズです。以上のフェーズに即して必要となる法務について押さえておきたいポイントをお伝えします。



法務は決して他人事ではありません。本コースをご視聴いただくことで、グローバルビジネスの運営に必要な現地の法務事情を理解し、法務の「勘所」を押さえることができるでしょう。現地駐在員、駐在予定者の方、また、国内で海外事業に従事する方にも参考となる内容です。

【コース構成】

EP.1 本講座を学ぶ目的とフィリピン法務の概要

・自己紹介＆本講座の構成

・なぜ法務は任せきりではいけないのか

・フィリピンの法務に関する特徴



EP.2 会社を設立するフェーズに必要な法務

・フィリピンにおける外資規制

・3つの進出形態

・株式会社の設立方法



EP.3 会社の構造を整えるフェーズに必要な法務

・株主総会に関する規定

・取締役と取締役会

・各役員の要件



EP.4 会社のメンバーを揃えるフェーズに必要な法務

・就業規則と給与の計算

・休暇制度に関する規定

・解雇に関する規定



EP.5 会社を運営するフェーズに必要な法務「会社の契約と財産」

・フィリピン契約法の基礎

・不動産契約に関する規定

・知的財産権法の定める規則



EP.6 会社を運営するフェーズに必要な法務「競争法」

・反競争的合意と支配的地位濫用の禁止

・罰則と減免制度

・企業結合規制



EP.7 会社を運営するフェーズに必要な法務「個人情報保護法」

・対象となる個人情報とは？

・個人情報保護法の基本原則

・個人情報保護のための施策



EP.8 会社を運営するフェーズに必要な法務「贈収賄防止法」

・贈収賄防止法の概要

・禁止される贈収賄の行為

・減免制度とそのほかの注意点



EP.9 会社のための紛争のフェーズに必要な法務

・フィリピンの裁判制度

・仲裁における注意点

・裁判か仲裁かの判断基準とは



EP.10 国税当局による税務監査に必要な法務

・税務監査に関する規定

・BIRによる税務監査手続きの流れ

・税務監査への対応方法とは？

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/1077

佐藤 正孝（さとう まさたか）

西村あさひ法律事務所

シンガポール事務所パートナー



2002年第二東京弁護士会登録。2007年北米、2014年にフィリピンの法律事務所で勤務したのち、西村あさひ法律事務所 シンガポール事務所勤務。アジア地域（主にシンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン）における新規進出、M&A、ジョイントベンチャー、不動産投資、コーポレート、危機管理案件などを取り扱う。

《海外事業コンプライアンス：国別ビジネス法務／課題別対策》シリーズとは

「海外事業コンプライアンス」シリーズは「国別ビジネス法務」と「課題別対策」の2つのカテゴリーで構成されています。

「国別ビジネス法務」では、海外事業において特に注意すべき法律について、該当国の専門家が国ごとに解説しています。講座を受講することで、海外現地のコンプライアンスを統制するために必要な法律を、国ごとに把握することができます。また、専門家目線で重要なポイントを解説しているため、短時間で、実際に役立つ法務知識の習得を目指せます。

「課題別対策」では、海外事業のコンプライアンスにおける特有課題の対策を講じた上で、コンプライアンスの実現に向けて一人一人がとるべき行動を学び、かつ海外現地従業員（ナショナルスタッフ）に促していくためのノウハウを学びます。海外事業においてあらゆる問題に直面し解決してきたプロフェッショナルな講師陣が、豊富な実務経験をもとに事例を交えてわかりやすく解説しています。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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