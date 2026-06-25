管理規約の改正法対応をAIで自動化。認定・評価制度チェック、参照条文整列まで備えた「自動改定ライトプラン」29,800円を提供開始

株式会社CivicAIde

株式会社CivicAIde（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：渡辺 淳）は、マンション管理規約改定AI支援サービス「管理規約スタジオ AIサポート」において、新プラン「自動改定ライトプラン」を29,800円（税抜）で提供開始しました。標準管理規約の新旧版の差分（今回の改正点）を抽出し、改正区分所有法（2026年4月施行）の強行規定などの変更だけを現行規約に自動で反映します。現行規約の独自条文はそのまま活かし、改正で変わった部分だけを更新。利用者がゼロから作る必要はなく、出来上がった改定案を確認・編集するだけ。改定案・条文解説・新旧対照表の作成までを自動化します。

■ 改正法対応は「待ったなし」。20件超の改定実績から生まれたプラン

改正区分所有法は2026年4月にすでに施行されています。総会の招集手続き・定足数・決議要件など、管理組合運営に関わる重要な見直しが行われており、現行規約がこれらと整合しないまま放置すると、総会運営や決議の有効性に影響する可能性があります。各マンションにとって、規約の整合確認と改定は先送りできない課題です。

当社はこれまで25件を超えるマンションの規約改定を支援してまいりました。その現場で多くいただいたのが、「現行規約をベースに、改正で変わったところだけを反映したい」「規約改正は専門的で、作業の難易度が高い」というお声です。こうした声に応えて生まれたのが、今回の「自動改定ライトプラン」です。

■ お申し込み・ご相談

自動改定ライトプラン：29,800円／件（税抜）

お申し込み・ご相談：https://kiyaku-ai.com/#contact

デモのご確認：https://kiyaku-ai.com

※管理組合様は、管理会社様経由でお問い合わせください。

■ 「作らない。確認・編集だけ」を実現する仕組み

AIが標準管理規約の新版と旧版を条文単位で比較して改正点（差分）を抽出し、改正区分所有法の強行規定をはじめとする変更点だけを現行規約に反映します。現行規約の構成・独自条文は保ったまま、改正で変わった部分だけが更新されるため、利用者は出来上がった改定案を確認し、直したいところを編集するだけです。

・改定案：現行規約をベースに、強行規定等の変更点のみを自動反映

・条文ごとの解説：なぜこの条文を変えるのか、法改正とどう関係するのかをAIが解説。理事会・組合への説明にも活用できます

・新旧対照表：改定前後の比較表を自動生成。総会議案の添付資料にそのまま使えます

画像は規約編集画面。作成した新旧対照表を確認しながら編集が可能です。

・管理計画認定制度・評価制度のチェックシート：認定・評価制度で必要な条文を確認でき、該当条文を採用すると点数計算に自動反映。認定取得の検討もそのまま進められます

各種制度にて評価される項目をチェックシート形式で確認できます。

・参照条文の自動整列：条文間の参照（「第○条」など）のずれを検出し、自動で整えます。改定にともなう参照ミスを防げます

各条項にある参照条文をシステムが自動で確認します。リコメンド機能もあり。

あわせて、操作時の学習コストに関するお声を反映し、規約編集ページを大幅にアップデートしました。新旧対照表を確認しながら直感的に編集できるUIへと全面改訂しています。

■ 物件の状態で選べる料金プラン

物件ごとに柔軟にプランを選択できます。

現行規約が標準管理規約にどれだけ準拠しているかで、最適なプランが決まります。

・自動改定ライトプラン（新設）：現行規約が標準規約におおむね準拠している物件向け（目安：平成9年版以降に一定準拠）。29,800円／件（税抜）

・スタンダードプラン：標準規約ベースの本格編集。45,000円／件（税抜）

・スタンダードプラン＋AIドラフト作成：現行規約が古い・独自性が強い物件向け。標準規約に現行規約の独自性をAIが反映。通常60,000円／件（税抜）

規約ごとに適切なプランをご用意しています。詳細はご相談ください。

※現行規約の状態が特殊な場合は、内容を確認のうえ個別にご相談・お見積りします。

■ AIに対する考え方

AIが作成する改定案・解説・資料はいずれも検討用の提案であり、条文の採否・修正・確定、総会に提出する最終案の判断は、すべて利用者が行います。また、ユーザーが入力・保存する規約本文等のコンテンツは、AIモデルの訓練・微調整等の学習目的には利用しません。

■ 会社概要

会社名：株式会社CivicAIde（CivicAIde Inc.／シビックエイド）

代表者：代表取締役 渡辺 淳

設立：2025年8月

所在地：兵庫県神戸市中央区二宮町1-10-1

事業内容：マンション管理組合・管理会社向けAI支援サービスの開発・提供

コーポレートサイト：https://civicaide.jp

■ 本リリースに関するお問い合わせ

管理規約スタジオ AIサポート 公式サイト：https://kiyaku-ai.com

お問い合わせフォーム：https://kiyaku-ai.com/#contact

※管理組合様は、管理会社様経由でお問い合わせください。