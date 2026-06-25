【7月29日 福岡開催】社会保険労務士法人みらいパートナーズ代表の三浦が「バックオフィス AX Update Day 福岡 2026」に登壇！私学に迫る人事・労務リスクと対策を完全解説

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

東京・福岡・熊本に拠点を構える人事労務のプロフェッショナル集団、社会保険労務士法人みらいパートナーズ（代表社員：三浦 修）は、2026年7月29日（水）に福岡県で開催される株式会社オービックビジネスコンサルタント主催のイベント「バックオフィス AX Update Day 福岡 2026」に登壇いたします。

■ 登壇の背景とセッション内容

2019年の働き方改革以降、私立学校を取り巻く人事・労務環境は大きく変化しています。

時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、ハラスメント対策の義務化、労働条件明示ルールの見直しなど、対応を誤れば経営リスクに直結する時代となりました。さらに学校現場には、長時間労働や非常勤講師の待遇差、保護者対応といった一般企業とは異なる特有の課題が存在します。

本イベントでは、私立学校の事務職員として6年間の実務経験を持つ当社代表の三浦修が登壇いたします。現場の実態を踏まえながら、最新の法改正と学校経営における人事・労務のポイントを分かりやすく解説するほか、DX活用による業務効率化や労務管理の高度化についても具体的にご紹介します。

なお、セッションの後半では、共催の株式会社オービックビジネスコンサルタントより、2026年2月リリースの「奉行クラウド私立学校編」についてもご紹介予定です。

■ 登壇セッション概要

・セッション名：“知らなかった”では済まされない 私学に迫る人事・労務リスクと“今すぐ打つべき対策”完全解説

・日時：2026年7月29日 (水) 11:00 ～ 12:15

・対象：私立学校様総務向け

・登壇者：社会保険労務士法人みらいパートナーズ 代表社員 社会保険労務士 三浦 修

■ 「バックオフィス AX Update Day 福岡 2026」開催概要

・開催日時：2026年7月29日 (水) 10:00 ～ 17:30

・会場：ONE FUKUOKA BLDG. 6F（福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号）

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント

■会社概要

名称：社会保険労務士法人みらいパートナーズ

【東京オフィス】〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル6階

【福岡オフィス】〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

【熊本オフィス】〒860-0826 熊本県熊本市南区平田二丁目16-30

事業内容：労務相談、アウトソーシング、就業規則・諸規定対応、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金、企業型確定拠出年金（DC）、ハラスメント対応など

URL： https://mirai-ptns.jp/