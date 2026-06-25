一般社団法人 リテールAI協会

リテールAI協会は、複数小売企業のデータを横断的に統合・分析する実証実験「ユニファイドデータプロジェクト」を実施いたしました。今回の実験は、自社データのみでなく、他社データと合わせて業態を横断し、相対的に分析を行うことでお客様の解像度を高め、効果的な打ち手を導き出す目的で行われました。本プロジェクトでは、2社の業態の異なる小売企業にご協力いただき、同一エリア内にある店舗の25ヶ月分のID-POSデータおよび各種マスタ（属性・カテゴリーなど）をご提供いただいて実験を実施しています。

本プロジェクトには以下の企業が参加しています。

・ 株式会社アドインテ（ID統合、データ分析）

・ 株式会社ブレインパッド（データ分析）

・ 日本マイクロソフト株式会社（開発支援、技術支援）

・ 小売チェーン2社（25ヶ月分の各種データの提供）

本取り組みでは、複数小売チェーンのID-POSデータ等をセキュアな環境で統合し、横断的な顧客分析を実施しました。これにより、単一チェーンでは把握できなかった価格弾力性や価格帯別購買傾向など、新たな知見を獲得することができました。

■ プロジェクト概要

名称：ユニファイドデータプロジェクト

主催：一般社団法人リテールAI協会

参加企業：

株式会社アドインテ

株式会社ブレインパッド

日本マイクロソフト株式会社

小売チェーン2社

目的：

自社だけでなく他社データも含め、業態を横断して相対的に分析を行うことで、お客様の解像度を高め、効果的な打ち手を導き出す。

実験の経緯：

各社用のAzure Databricks環境を作成し、Databricks Clean Rooms機能を用いて本プロジェクト用のデータクリーンルームを構築しました。各社のPOSデータに広告識別子および共通カテゴリーを付与することで、リテール横断のID-POSデータセットを整備しています。これらのデータクリーンルームの構築およびデータセットの整備は、アドインテが担当しました。分析については、参加企業での協議の結果、「買上点数の向上」をアドインテ、「買上単価の向上」をブレインパッドが主担当として分担し、両社連携のもと進めています。

実験結果の概要：

共通利用客の購買データから、買い物の「目的」や「傾向」に基づき、異なる8つの顧客グループ（クラスタ）を分類。顧客は各店舗を目的別に「メイン店舗」として使い分けていることが判明しました。また、クラスタごとの併売リフト値を分析することで「ついで買い」を促進するカテゴリーを導出しました。さらに、いずれのクラスタにおいてもヘビーユーザーは1店舗で多種多様な商品を買う傾向がある一方、ライトユーザーが多く購入する食品類は価格弾力性が高いカテゴリーであるため、競争力のある価格設定によりライトユーザーの来店頻度を向上させる余地があることが示唆されました。

今後の展開：

今後は分析の深掘りを進めるとともに、新たな流通企業やメーカーの参加を募集し、複数チェーン間での施策の実行可能性の検討や、実際の販促施策への展開を目指します。また、リテールAI協会主催のセミナー等で、本実証実験の成果発表を行う予定です。

■ 参加各社からのコメント

【一般社団法人リテールAI協会】

リテールAI協会は、2025年10月の協会化を機に「実装と成果」を重視する活動へとステージを進めてまいりました。本実証実験は、業態の異なる複数の小売企業がプライバシー保護を最優先としながら協働してデータを統合・分析するという、これまでの分科会活動の中でも象徴的な取り組みです。「流通を科学する」というビジョンのもと、競争と協働を両立させながら業界全体の知見を積み上げていく、日本の流通業界における重要な一歩であると考えております。協会として、本実証から得られた成果を業界全体で共有・標準化していくべく、引き続き取り組みを支援してまいります。

一般社団法人リテールAI協会 代表理事 林 拓人

【株式会社アドインテ】

アドインテは、2025年に日本の流通小売業として初となるドラッグストア向けデータクリーンルームを構築して以来、リテールメディア領域における安全なデータ活用基盤の社会実装に取り組んでまいりました。本実証実験は、これまで単一企業内に閉じていたデータクリーンルームを、業態を越えた複数小売の協働分析環境へと進化させる、新たな挑戦です。プライバシーを厳格に保護した環境で、これまで見えなかった消費者の購買行動を理解することで、メーカー・小売・消費者の三者にとって意味のある価値創出を実現してまいります。本実証で得られた知見を、当社が推進する「次世代リテールデータプラットフォーム」のさらなる進化につなげてまいります。

株式会社アドインテ 事業本部 分析オペレーションDiv. ゼネラルマネージャー 藤惠 厚

【株式会社ブレインパッド】

ブレインパッドは、「データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる」というパーパスのもと、お客様のデータ活用を支援してまいりました。本実証実験では、業態の異なる小売企業のデータをセキュアな環境で統合・分析することで、単一チェーンの分析では捉えきれない価格弾力性や買上単価向上の機会など、新たな知見を獲得することができました。これは、お客様のデータ活用がより高度な意思決定につながる重要な一歩であると考えております。今後も参加企業との協働を深め、消費者にとってより価値ある購買体験の実現と、流通業界全体のデータドリブン経営の推進に貢献してまいります。

株式会社ブレインパッド コンシューマーインダストリーユニット セールス副リード 鹿野 龍太朗

【日本マイクロソフト株式会社】

日本マイクロソフトは、一般社団法人リテールAI協会様による本実証実験の実施を心より歓迎いたします。当社は企業の変革実現を目指し、AI時代のデジタル基盤とソリューション提供をパートナーと共に推進しております。特に流通業界を注力業界として一般社団法人リテールAI協会様などの業界貢献活動にも参加しております。本実証実験で採用いただいたAzure Databricks Clean Rooms機能は、プライバシーを保護しながら複数企業間のデータ協働を可能にする、次世代のデータ基盤です。これは、グローバルでも先進的な挑戦であり、日本の流通業界が世界をリードしていく取組になると確信しております。日本マイクロソフトは、本プロジェクトの参加各社と共に、データとAI活用を通じた流通業界の発展を力強く支援してまいります。

日本マイクロソフト株式会社

執行役員 常務 エンタープライズサービス事業本部長 兼 パートナー事業本部長

浅野 智

■ お問い合わせ先

・ 一般社団法人リテールAI協会

・ 株式会社アドインテ

・ 株式会社ブレインパッド

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