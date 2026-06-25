【7/8開催】若手のサイレント離職を防ぐ！社員が定着する最新リテンション戦略セミナー

株式会社ブレイン・ラボ

採用を増やし、離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」（サービスサイト：https://myric.jp/ma/haken/(https://myric.jp/ma/haken/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260625)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、株式会社フラッグシップオーケストラ、株式会社アッテルとの3社共催にて、経営者・人事責任者および現場マネージャー層を対象としたオンラインセミナー『最新リテンション戦略セミナー』を2026年7月8日（水）に開催いたします。

お申し込みはこちらから :https://pages.matchingood.co.jp/260708.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260625

本セミナーでは、採用コストが高騰するなかで喫緊の課題となっている「ミスマッチ採用」と「早期離職」に焦点を当て、個人の「勘」に頼らず、データに基づいて組織としてスタッフを支え続けるための具体的かつ手離れの良いマネジメント手法を公開します。

▼開催の背景▼

現在、多額のコストを投じて採用した人材が入社数ヶ月で離職してしまう「早期離職」が、多くの企業で深刻な損失を生んでいます。その背景には、現場の「感覚」に頼った採用や配属、人事と現場における「情報共有のずれ（ミスマッチ）」が存在します。

特に昨今の若手社員は、不満や悩みを周囲に表さず、相談がないまま静かに職場を去っていく「サイレント離職」の傾向が強く、従来の対面面談や現場マネージャーの感覚だけに頼るフォロー体制では、本音を汲み取ることが極めて困難になっています。

本セミナーでは、こうした「感覚頼み」のマネジメントを脱却するため、広報・データ・定着の専門家3社が集結。 動画で「入社後のリアルな姿」を共有し、データで「自社の風土との相性」を確かめ、LINEで「日々のちょっとした本音」をこまめに拾う――これらを一連のサイクルで繋ぎ、現場の負担を減らしながら社員が定着する「最新リテンション戦略」を公開します。

▼セミナーから得られる「3つのヒント」▼

【広報】動画×SNSで「社風の解像度」を高め、ミスマッチを未然に防ぐ

求人票やテキストだけでは伝わらない「現場の空気感」を可視化。広告に頼り切りにならず、自社にマッチする層を自律的に集め、入社後のギャップを最小限に抑える採用広報の仕組みを解説します。

【データ】統計に基づき「活躍人材」を特定。科学的な配属でリスクを最小限に

勘や経験に頼った属人的な判断から脱却。適性検査やサーベイなどのパーソナリティデータを活用し、自社で活躍する人材の共通要素の特定と、早期離職を防ぐ「最適配置」のロジックを提示します。

【対話】LINE活用で現場を通さず「本音」を回収。離職の予兆を捉える「先回り型」フォロー術

スタッフが最も使い慣れた「LINE」を活用し、現場で埋もれがちな不満や小さな違和感をリアルタイムに吸い上げる仕組みを公開。退職届を出される前に実行すべき具体的なフォロー体制を解説します。

▼こんな方におすすめです▼

▼開催概要▼

- 採用広報を仕組み化し、SNSや動画で自社マッチ層を自律的に集めたい経営者・人事責任者- 勘や経験に頼った採用・配属から脱却し、科学的な根拠（データ）を持って意思決定をしたい方- 入社3ヶ月以内の離職が続いており、採用コストが回収できていないと悩む人事担当者- 現場が多忙でフォローが漏れがちになり、社員の「本音」が見えずに突然の退職に悩んでいる方

日時： 2026年7月8日（水） 12:00～13:00

形式： オンライン開催（Zoom等）

費用： 無料（事前登録制）

▼「マイリク」について▼

お申し込みはこちらから :https://pages.matchingood.co.jp/260708.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260625

「誰もが自分らしく輝ける仕事と出会える世界」の実現を目指して開発された「マイリク」。ブレイン・ラボにおける20年以上の人材ビジネス支援経験を活かし、企業経営の要である人材の採用、育成、定着支援と、個人の長期的キャリアを両面で支援するために、新規事業として誕生しました。

「マイリク」は、求職者・転職希望者の集客支援に加え、個別最適なコミュニケーションを実現し、休眠求職者の掘り起こしにも寄与するツールです。また、これまでに、大手国内自動車メーカーの工場において、「マイリク」を活用した離職防止・定着支援のコンサルティングを提供し、実績を積んできました。

求職者・転職希望者へのアプローチと、従業員の定着支援による離職の未然防止までをワンストップで実現する以下機能を搭載しています。

・求職者・転職希望者の応募意欲モニタリングし、独自アルゴリズムにより応募意欲をスコア化

・求職者・転職希望者の属性に合わせて求人のセグメント配信

・スコアリング結果や属性情報をもとに、一人ひとりに合わせたタイミングと内容で情報提供を行い、

応募行動を促進しアプローチを行うステップ配信

・従業員に対しパルスサーベイ・従業員満足度調査・eNPS調査の３種類のアンケートを実施

・退職傾向データを活用し、従業員の動向をモニタリング

・離職予兆をスコアリング分析し、早期対策による離職防止と定着率向上を実現

［マイリク サービスサイト］ https://myric.jp/ma/haken(https://myric.jp/ma/haken?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260625)

■株式会社ブレイン・ラボについて

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、人材の採用から定着までを支援するツール「マイリク」をサービスとして提供しています。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260625)

［マイリク サービスサイト］ https://myric.jp/ma/haken/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260625)

■株式会社フラッグシップオーケストラ 会社概要

［社名］ 株式会社フラッグシップオーケストラ（Flagship Orchestra,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA B1

［設立年月日］ 2014年4月8日

［代表者］ 代表取締役社長 大澤穂高

［事業内容］ 動画制作サービス「ムビラボ」、

動画広告サービス「ムビラボアド」の運営 企業アカウント運用サービス

動画SNS/ショートドラマの制作・支援



［コーポレートサイト］ https://www.fragor.co.jp/

■株式会社アッテル 会社概要

［社名］ 株式会社アッテル（Attelu,Inc.）

［本社所在地］ 東京都渋谷区恵比寿2-28-10

［設立年月日］ 2018年5月

［代表者］ 代表取締役社長 塚本鋭

［事業内容］ パーソナリティデータを活用した採用・配置最適化プラットフォームの開発・運営 データサイエンスに基づく組織改善・早期離職防止コンサルティング

［出資元］ 東大創業者の会応援ファンド、有安伸宏氏、小泉文明氏、高野秀敏氏、吉田浩一郎氏 他

［コーポレートサイト］ https://attelu.jp/