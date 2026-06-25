2026年5月 空港運用状況
成田国際空港株式会社
- 国際線旅客便発着回数（※1）は韓国、台湾、欧州、オセアニア等幅広い路線が好調に推移したものの、中国線が1,416回(前年同月比55%)、グアム線が204回(前年同月比67%)、アジア線が3,591回(前年同月比94%)と減少したことから、14,052回（前年同月比98％）となりました。中東線は240回(前年同月比97%)と４月からさらに回復し前年並みの水準となりました。
- 国際線旅客数（※2）は継続的な訪日需要の高まりにより293.1万人（前年同月比102％）と、5月として2019年に次ぐ歴代2番目の水準となりました。
- 日本人旅客数（※3）は71.8万人（前年同月比111％）と、2021年4月から前年同月を上回る傾向が続いています。
- 外国人旅客数（※4）は国際線旅客数と同様の理由により、207.6万人（前年同月比100％）と5月として過去最高となりました。
- 国際航空貨物量（※5）は１7.5万トン（前年同月比109％）と、26カ月連続で前年同月を上回りました。
(1) 航空機発着回数 ✈️
- 国際線旅客便発着回数（※1）は韓国、台湾、欧州、オセアニア等幅広い路線が好調に推移したものの、中国線が1,416回(前年同月比55%)、グアム線が204回(前年同月比67%)、アジア線が3,591回(前年同月比94%)と減少したことから、14,052回（前年同月比98％）となりました。中東線は240回(前年同月比97%)と４月からさらに回復し前年並みの水準となりました。
(2) 航空旅客数 🚶→️
- 国際線旅客数（※2）は継続的な訪日需要の高まりにより293.1万人（前年同月比102％）と、5月として2019年に次ぐ歴代2番目の水準となりました。
- 日本人旅客数（※3）は71.8万人（前年同月比111％）と、2021年4月から前年同月を上回る傾向が続いています。
- 外国人旅客数（※4）は国際線旅客数と同様の理由により、207.6万人（前年同月比100％）と5月として過去最高となりました。
(３) 貨物の動向
- 国際航空貨物量（※5）は１7.5万トン（前年同月比109％）と、26カ月連続で前年同月を上回りました。