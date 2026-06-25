成田国際空港株式会社

成田国際空港株式会社は、東京カメラ部株式会社と連携し、成田空港の魅力を皆様と共有・発信するとともに、成田空港や空港周辺地域への来訪のきっかけとなることを目的として「成田国際空港フォトコンテスト2026～Share your NARITA Airport～」を開催いたします！

本フォトコンテストでは、航空写真家のチャーリィ古庄氏を審査員に迎え、成田空港を彩る四季折々の風景や多種多様な迫力のある航空機、旅の出会いや新たな出発点となるターミナルの景色など、成田ならではの空港の魅力を捉えた作品を募集します。

ぜひあなたのお気に入りの成田空港をシェアしてください。

■募集テーマ

「成田空港で出会う“瞬間”、“風景”」

■応募期間：2026年6月25日(木)～2026年8月31日（月）

■応募方法：Instagram及びWebデータによる応募

募集要領や注意事項など詳細は下記募集サイトをご覧ください。

URL： https://tokyocameraclub.com/naritaairport/contest2026/(https://tokyocameraclub.com/naritaairport/contest2026/)

■応募作品条件

以下、3つのいずれかの条件を満たすものであること。

１. 成田空港を離着陸する航空機が写っていること。

２. ターミナルや施設など成田空港を象徴するもの

３. 成田空港の季節の色彩（SHIKISAI）が表現されていること。

■結果発表・作品活用について

受賞作品は2026年10月末に、成田空港公式サイトの特設ページ、また成田空港公式SNSにて発表予定です。受賞作品の一部は成田空港デジタルカレンダー2027（成田空港公式サイト掲載予定）などの広報媒体への掲載を予定しております。

■表彰・賞品

■審査員

チャーリィ古庄氏

1972年東京生まれ、千葉県成田市在住。

旅客機専門の航空写真家。

世界の航空会社や空港からのオーダーを受けこれまで100を超える国や地域に訪れ航空写真を撮っている。

訪れた空港は世界500か所以上。世界で最も多くの航空会社に搭乗した「ギネス世界記録」を持つ。旅客機関連の著書、写真集は30冊を超え、サミットなどのVIP機公式記録カメラマンを務めた経験もあり。

■東京カメラ部

東京カメラ部株式会社は、日本最大級のSNS写真コミュニティ「東京カメラ部」を運営している会社です。

「世界中のクリエイターに自由な発表の場を提供」することを理念に掲げております。

また同コミュニティを活用し、SNS運営や各種キャンペーンを開催しています。

特にフォトコンテストは、地方自治体や企業とのタイアップを中心に、300件以上の実施・運用実績を誇ります。