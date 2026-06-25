テクノロジーで″遊ぶ・学ぶ・夢中になる”──体験型エデュテイメントイベント「SOZOWフェス Omotesando 2026 Summer」、2026年7月4日（土）表参道にて開催

SOZOW株式会社

SOZOW株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小助川 将）は、2026年7月4日（土）、株式会社講談社が運営する子育て・知育メディア「with class」が主催する親子向け体験型イベント「体験が学びになる 未来こどもパーク！」内にて、体験型エデュテイメントイベント「SOZOWフェス Omotesando 2026 Summer」を、ワールド北青山ビル（東京都港区北青山、表参道駅より徒歩3分）にて開催いたします。

マインクラフト、生成AI、VR/ARなど、テクノロジーを活用した多彩な体験を通じて、子どもたちが自らの興味・関心を起点に、創造・挑戦できる一日をお届けします。参加費は無料、事前申込制です。

なお、本イベントへのご参加には、「with class 未来こどもパーク！」（入場無料）と「SOZOWフェス」の両方のお申し込みが必要です（いずれも無料）。「SOZOWフェス」は先着・定員制となります。

特設HP：https://sozow.com/fes/omotesando2026summer

■ 「SOZOWフェス」とは？

「SOZOWフェス」は、遊びと学びが融合した体験型エデュテイメントイベントです。2019年の開始以来、延べ2万家庭・10万人以上の親子が参加し、子どもたちが自らの興味や関心を起点に、創造・挑戦できる場を全国各地で提供してきました。テクノロジーを活用した多様な体験を通じて、子どもたちの未来の可能性を広げることを目指しています。

今回は、講談社「with class」が掲げるテーマ「体験が学びになる」のもと、“デジタル×創造”の次世代エデュテインメントとして、「未来こどもパーク！」の一翼を担います。

公式HP：https://sozow.com/fes

「SOZOWフェス Tokyo 2025 Summer with 東京ミッドタウン日比谷」の様子

■ 提供コンテンツの詳細

会場では、ご入場後に体験を自由にお選びいただけます（お一人4回まで／同一コンテンツの再挑戦も可）。

地下ダンジョンに挑む4つのミッションLet's マインクラフト！地下ダンジョンからの脱出

パソコン・タブレットのマインクラフトを使い、難易度の異なる4つのミッションに挑戦できます。試行錯誤しながら進む楽しさの中で、空間認識力・観察力・論理的思考力・問題解決力を育みます。（各約10分）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48584/table/162_1_f8b92f7b96255ee984f208fcfe2bd85b.jpg?v=202606251052 ]夢のデジタル水族館をつくろう！

好きな魚の形をえらび、自由にデザインすると、大画面の中で泳ぎ出します。子どもたち一人ひとりの作品が集まって大きなデジタル水族館に。完成した世界を一緒に見て楽しむことで、表現の喜びと他者とのつながりを実感できます。（約10分）

AIでキャラクターづくり体験！byロジックラボ

いま話題の生成AIを使って、自分だけのオリジナルキャラクターをつくりだそう。生き物やものを自由に組み合わせて発想することで、創造力がぐんと広がります。AIが生み出したイメージから名前や特徴を考える体験を通じて、視覚的なイメージをことばに変える力を育みます。（約15分）

※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

■ ご参加の流れ

本イベントは2つの時間の流れが並行して進みます。

「未来こどもパーク！」は第1部（9:30～13:30）／第2部（14:00～17:30）の二部制で施設全体をお楽しみいただけます。一方、「SOZOWフェス」は10:00より1時間ごとの入場時間指定制となっており、ご来場の皆さまには「未来こどもパーク！」全体を楽しみながら、SOZOWフェスにはお申し込みいただいた時間にお越しいただく形となります。

- 申込１.｜「with class 未来こどもパーク！」の特設サイト(https://withonline.jp/with-class/education/topics-parenting/XRdfH)からお申し込み（入場無料／保護者・お子さま全員分の申込が必要）- 申込２.｜「SOZOWフェス」へお申し込み（先着制／お子さま分のみ。保護者の申込は不要ですが必ずご同伴ください）- 来場｜SOZOWフェスはお申し込みされた時間枠にご来場（入場時間指定制）- 受付｜リーフレットをお渡しします。会場内の複数の体験ブースから、空いている体験を自由に選んでご参加いただけます

※SOZOWフェスの体験は1人4つまでご参加いただけます。

※SOZOWフェスの入場枠は10:00～17:00の各回（1時間ごと・終了17:30）です。

■ イベント概要・詳細情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48584/table/162_2_3b1a9c863be9b4623da1eef62cde0806.jpg?v=202606251052 ]

※本イベントは公式マインクラフトイベントではありません。Mojang社およびMicrosoft社の承認を受けたものではなく、両社とは一切関係ありません。NOT AN OFFICIAL MINECRAFT EVENT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.

※画像はイメージです。掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

■ SOZOW株式会社

SOZOWは、子ども向け教育事業を中心に展開するエデュテイメントカンパニーです。テクノロジーを活用し、教育にエンターテインメント要素を取り入れた「エデュテイメント」を軸に、探究型プログラムを開発しています。

プログラムの特長は、デジタルスキルの習得に加え、協働や課題解決に必要とされる多様な非認知スキル、さらには主体性や自己肯定感を育むマインドを実践的に培うことにあります。

ゲームを題材にして非認知能力を育むオンライン習い事「SOZOWパーク」の累計受講者は2000名を超え、日本最大級のオンラインフリースクール「SOZOWスクール小中等部」には約600名の生徒が在籍しています。2024年には、通信制高校サポート校「SOZOWスクール高等部」が開校しました。

2025年からは、オンラインでの活動に加え、リアルな場での「エデュテイメント」の提供も本格的に開始。子どもたちに最先端のテクノロジーや多様な体験に触れられるプログラムやワークショップを届ける体験型エデュテイメントイベント「SOZOWフェス」を全国各地で開催し、これまで2万家庭以上・延べ10万人の親子が参加しました。遊びながら最新テクノロジーに触れる体験を通じて、人流創出と地域経済効果を生み出し、子どもの好奇心が未来を切り拓く社会を目指します。

SOZOW株式会社

代表者 ：代表取締役 小助川 将

所在地 ：〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目１１－４ ＦＰＧリンクス神南 5階

設立 ：2019年6月

会社HP ：https://sozow.com/

事業内容：子どもの好奇心を解き放つエデュテイメント事業

・オンラインフリースクール「SOZOWスクール小中等部」

・通信制高校サポート校「SOZOWスクール高等部」

・デジタル×非認知スキルの習い事「SOZOWパーク」

・体験型エデュテイメントイベント「SOZOWフェス」