入園料最大50％OFF。7月イバライドで「森のグルメピクニック2026」 22店舗のキッチンカーが集結

こもれび 森のイバライド

こもれび 森のイバライド（茨城県稲敷市）は、2026年7月11日（土）・12日（日）の2日間、「森のグルメピクニック2026」を開催いたします。

本イベントは、「自然の中でピクニック」をテーマに開催する夏休み前の特別企画として、2日間で22店舗のキッチンカーが集結します。多様化する休日の過ごし方の中で、家族が好きなグルメを片手に、同じ場所で食事を囲みながら、心温まる会話を楽しめる一日を提供したいとの想いから企画いたしました。

イベント期間限定で入園料を最大50％割引

本イベントでは、より多くのご家族に気軽にお出かけを楽しんでいただけるよう、期間限定の特別入園料金を設定しております。大人は500円引きの1,000円、小人は半額となる400円で入園可能です。

例えば、大人2名・小人2名の4人家族の場合、通常4,600円の入園料が2,800円となり、1,800円お得にご利用いただけます。

家族みんなが好きなものを選べる。多彩なキッチンカーが集結

会場には、ハンバーガーやピザ、ロコモコ、オムライス、ラーメンなどの食事系メニューから、クレープ、パンケーキ、チュロス、りんご飴などのスイーツまで、2日間で合計22店舗のキッチンカーが出店します。

牛肉100％パティのプレミアムバーガーが人気の「HIRO」、関東キッチンカーNo.1に選ばれた実績を持つクレープ店「しろのはち。」、ふわしゅわ食感のスフレパンケーキ専門店「CROOMY」など、多彩なグルメが楽しめます。

おじいちゃん・おばあちゃん、お父さん、お母さん、お子さままで、それぞれが好きなメニューを選び、一緒に食卓を囲めることも本イベントの魅力です。ご家族やご友人とのお出かけはもちろん、園内にはドッグランも併設されていますので、愛犬とのピクニックもおすすめです。

食事だけでは終わらない、イバライドならではの休日

食事の後は、動物とのふれあいや「ゴーカート」「ビッグプレイランド」などのアトラクションに加え、「じゃぶじゃぶ池」「バブルバズーカ」など夏限定の水遊びイベントもお楽しみいただけます。

また敷地内では、レジャーシートやポップアップテントを広げてゆったりと過ごすことも可能です。

キッチンカーだけではない、イバライドフードメニュー

園内のレストランでのお食事もおすすめです。バイキングレストラン「シュー」では、60分のバイキングを楽しむことができ、園内で育てた野菜を使用した季節メニューは他では味わえない特別なものです。「マルシェホール」では自家製ソフトクリームもご用意しており、お子様向けの遊具も設置しております。

開催概要

イベント名： 森のグルメピクニック2026 in こもれび 森のイバライド

開催日： 2026年7月11日（土）・12日（日）

会場： こもれび 森のイバライド こもれびエリア

出店数： 22店舗

【イベント期間限定 特別入園料金】

大人（中学生以上） 通常1,500円 → 1,000円

小人（4歳～小学生） 通常800円 → 400円

ワンちゃん 600円／頭

駐車料金 500円／台

施設概要

東京から車で90分。江戸崎かぼちゃの特産地・稲敷市にある「触る・創る・遊ぶ・食べる・学ぶ」をテーマにした自然あふれる体験型公園。園内にはアスレチックやビッグプレイランド、広さ7,000平方メートル のドッグランもあり、大人も子供も1日中楽しめる施設です。

名称 ：こもれび 森のイバライド

所在地 ：茨城県稲敷市上君山2060-1

営業時間：通常10:00 ～ 17:00 (最終入園 16:00)

通常料金：中学生 ～ 1,500円

4歳 ～ 800円

ワンちゃん １頭 / 600円

駐車場1台 / 500円

アクセス：圏央道「阿見東IC」から車で約15分／JR常磐線「牛久

駅」から無料送迎バスあり

定休日 ：毎週火曜日（時期により変動あり）

TEL ：029-892-3911

URL ：https://www.ibaraido.co.jp/