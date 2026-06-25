【東京】ジュエリー専門店「マルヴェセア」、国内最大級の祭典『TOKYO JEWELRY FES 2026』に出展決定

株式会社ミキ

高品質な天然石ジュエリーを展開する「マルヴェセア（malvaceae）」は、この度、ジュエリーファンが集う国内最大級の展示・販売会である『TOKYO JEWELRY FES 2026』に出展いたします。

マルヴェセアは、ジュエリーの一大産地である山梨県甲府市の強みを活かし、企画から製造・販売までを自社で一貫して管理することで、中間マージンを徹底的に削減。「一生物のジュエリーを、手の届く価格で」というブランド理念を掲げ、希少性の高いGIA鑑定付きダイヤモンドや、非加熱ピジョンブラッドルビー、ピンクダイヤモンドなど、本格的な宝石を日常に取り入れるスタイルを提案しています。

■ 注目の出展内容

今回の出展では、オンラインストアで展開されている豊富なラインナップを実際に手に取って確認できる絶好の機会となります。

希少石・高品質ルースの展示：

希少性の高い非加熱ピジョンブラッドルビーやパライバトルマリンのジュエリー、閉山により投資価値も飛躍的に高まっているアーガイル産ピンクダイヤモンドのルースを特別公開。

多彩なジュエリーコレクション：

ブランドのシグネチャーである「halo collection」や「stella collection」をはじめ、日常使いから特別なシーンまで彩る幅広いデザインのリング、ネックレス、ピアスなどを展開。

直接対話を通じたカウンセリング：

オンラインショップでは伝えきれない、それぞれの宝石が持つ物語や、素材選びのこだわりについて、専門スタッフによる対話形式での提案を実施。

詳細はこちら :https://malvaceae.jp/tokyojewelryfes2026/

■ イベント概要

halo collectionstella collection

名称：TOKYO JEWELRY FES 2026

日時：

2026年 7月 3日 (金) - 5日 (日)

10:00 - 18:00 (最終日のみ17:00 終了)

会場：

東京ビッグサイト 南展示棟

マルヴェセア

クリエイターFES ブースNo.F16-2

入場料\2,000（ご来場予約で無料クーポンプレゼント）

来場予約で入場無料 :https://malvaceae.jp/tokyojewelryfes2026/

■ マルヴェセア（malvaceae）について

株式会社ミキが運営するジュエリーブランド。山梨県甲府市のジュエリーネットワークを最大限に活かし、高品質な天然石を使用したジュエリーの直販を行っている。GIA鑑定ダイヤモンド、希少カラーストーンなど、専門性の高い素材を扱いながらも、流通の最適化により適正価格での販売を実現。完全予約制ショールームとオンラインストアでの展開を軸に、全国的な知名度を拡大中。

（https://malvaceae.shop/）

公式サイトはこちら :https://malvaceae.shop/