＜イベントレポート＞「アイリスのお茶 䖝（りょく）」新フレーバー（レモン/白桃）発表会を開催！緑茶は、フルーツ香る新時代へ。

アイリスオーヤマ株式会社左から 人気お笑いコンビのガンバレルーヤ（まひるさん、よしこさん）とミキ（昴生さん、亜生さん）

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、2026年6月24日に、新商品「アイリスのお茶 䖝（りょく）レモンフレーバー/白桃フレーバー」の発売に先駆け、東京都内にて新商品発表会を開催しました。会場では、新商品のお披露目や、WEB CM上映に加え、緑茶とフルーツのように相性ぴったりな人気お笑いコンビとしてミキとガンバレルーヤが登壇しました。緑茶とフルーツのベストマッチとコンビ仲にかけたトークセッションやベストコンビ対決を繰り広げ、新しい飲み心地を発信しました。

■「緑茶×フルーツ」で新しい飲用価値を提案――――「緑茶は、フルーツ香る新時代へ。」

発表会では、食品事業統括部 統括事業部長の佐々木 雅人が登壇し、新商品の開発背景や特長を説明しました。無糖茶の需要が伸長する中、アイリスの強炭酸水「CRYSTAL SPARK」シリーズの知見をもとに「気分転換のフレーバー飲料」の需要に着目し、緑茶とフルーツの香りを掛け合わせた新商品「アイリスのお茶 䖝 レモンフレーバー/白桃フレーバー」を展開することを発表しました。「アイリスのお茶 䖝」シリーズのコンセプトである、苦みと渋みを抑えた「すっきりごくごく」飲める飲み心地に、レモンフレーバーならではの爽やかな香りや白桃フレーバーならではのほのかな甘みを感じる香りを調和させた新感覚の味わいが特長です。佐々木は、「リフレッシュやリラックスタイムなど、日常に溶け込む新定番にしてほしい」と語りました。

新商品について説明する佐々木

■WEB CMで「新しい出会い」を表現

続いて上映されたWEB CMでは、緑茶とフルーツの出会いによって生まれる新たな楽しさを軽やかな世界観で表現。発表当日よりブランドサイトで公開されることも発表されました。

■まるで緑茶とフルーツのように相性ぴったりな、ミキとガンバレルーヤが応援隊長として登場！

新商品の応援隊長として、緑茶とフルーツのベストマッチのように仲の良さに定評のある人気お笑いコンビのミキとガンバレルーヤが、レモンフレーバーと白桃フレーバーに合わせた衣装で登場しました。ミキの昴生さんは「ガンバレルーヤはそんな仲良くないでしょ？よく2人でトークの前に裏で揉めたりしてるよ。」とふっかけ、ガンバレルーヤはコンビ揃ってすかさず「仲良いわ！」とツッコミ。さらに、衣装については、ガンバレルーヤのよしこさんが「被り物が、綿がすごい詰まっていて、ほぼ聞こえてないです！（笑）」とまさかのコメント。ミキの昴生さんも「ごめんなさい、この被り物のサイズが子役のサイズなんです！靴も女子のサイズでずっと締め付けられてて（笑）」とクレームを交えて笑いを誘い、亜生さんに「もともとちっさい人やと思われてたんかもしれん。」と言われながらも、「でも逆に面白ポイントとしてやってくれてる。アイリスオーヤマさんほんまに大好き。」とアピールし会場を和やかな雰囲気に包みました。

被り物による首の締め付けが気になるミキの昴生さん着物に、白桃とレモンの被り物で登場

■ミキとガンバレルーヤ、新商品「アイリスのお茶 䖝 レモンフレーバー/白桃フレーバー」を飲んだ感想は？

試飲タイムでは、ミキがレモンフレーバー、ガンバレルーヤが白桃フレーバーを体験。ミキの亜生さんは「アイリスのお茶 䖝 レモンフレーバーを飲むために思わず手に取りたくなる美味しさ！」と語り、ガンバレルーヤのまひるさんは「ほのかな甘みでごくごく飲める！」とコメント。ミキの昴生さんが「飲んだ瞬間、さわやかなレモンの香り！」と話すと、よしこさんが「白桃の香りが凄い！」と呼気の香りを相互に確認し合い、フルーツ香る飲み心地について実感し合いました。

「アイリスのお茶 䖝（りょく） レモンフレーバー」を試飲するミキ「アイリスのお茶 䖝（りょく） 白桃フレーバー」を試飲するガンバレルーヤ

■「最近䖝×フルーツくらいベストコンビだと思った瞬間は？」コンビ論を披露

トークセッションでは、今回の商品コンセプトにちなみ「緑茶×フルーツ＝意外なベストコンビ」をテーマに、「最近、ベストコンビだと感じた瞬間」のトークを展開しました。ミキの昴生さんは、「写真を撮ってください」と声を掛けられたものの、自身ではなく亜生さんへの依頼だったことを明かしつつ、その際に亜生さんに「お兄ちゃんとも撮ってください」と声を掛けてもらったエピソードを披露。亜生さんは、「地方で釣りをしていた際に崖から落ちそうになり、『お兄ちゃん…』と小声で助けを求めたところ、東京にいたお兄ちゃんも何かを察してくれたんです」と語りました。このトーク中に、ガンバレルーヤのよしこさんの着物の帯が下がってしまうハプニングが発生。衣装を直す相方をフォローするため、まひるさんがミキに対して「ウソだろ！くそが！」とよしこさんのようにツッコミし、会場を和ませました。ガンバレルーヤのまひるさんはシャワーも二人で協力しながら約4分で泥を落としたエピソードを披露。また、よしこさんは「飛行機内で充電ができない状況にまーちゃんがいち早く気づき、助けてくれた」と互いを支え合う関係性をうかがわせました。

二人でシャワーを浴びた際の様子を再現するガンバレルーヤ「くそが！」と相方のピンチをフォローするまひるさん

■䖝×フルーツのように新しい挑戦を！「この夏チャレンジしたいことは？」

続いて、「緑茶×フルーツ」という新しい組み合わせにちなみ、「2026年夏に新たに挑戦したいこと」をテーマにトークを実施しました。ミキの昴生さんは「今年夏の初めての小豆島漫才ツアー」、亜生さんは「夏の短パン卒業！」とコメント。暑い夏にアイリスのお茶 䖝 レモンフレーバー/白桃フレーバーですっきり水分補給したい！と「ごくごく」飲めるポイントをアピールしました。一方ガンバレルーヤの、よしこさんは「植樹で緑を増やしたい」、まひるさんは「腹筋をシックスパックにしてすっきりしたい」とコメント。商品名の「䖝」や商品特長の「すっきり」にちなんだトークを展開し、会場を明るい雰囲気に包み込みました。それぞれ異なる新しさを伝えながら、「すっきり」と「ごくごく」というキーワードで重なり合うコメントとなり、商品の魅力を自然に体現するトークとなりました。

この夏チャレンジしたいことを話すミキ

この夏チャレンジしたいことを話すガンバレルーヤ

■即興ポーズで「䖝×フルーツの出会い」を表現！

トーク終盤には、「緑茶×フルーツの出会い」をテーマにしたオリジナルポーズを即興で披露するコーナーも実施。ミキとガンバレルーヤは、その場でアイデアを出し合いながらポーズを披露しました。先に行ったガンバレルーヤは、コンビのイメージ通りの全力でポーズを披露し、会場からは大きな拍手が起こりました。一方、ミキは先輩芸人を感じさせるポーズを行い、会場の時が一時止まりかけましたが、持ち前のトーク力でカバーし、会場を爆笑に包んでいました。商品の「新しい出会い」というコンセプトを視覚的にも印象付け、会を締めくくりました。

コンビ名にちなんだ頑張る姿をイメージしたポーズ先輩芸人のネタを真似た息ぴったりのポーズ

＜発表会終了後、都内5か所（恵比寿・新宿・渋谷など）で約10,000本のゲリラサンプリングも！＞

2026年6月24日16時から、下記の場所でサンプリングを順次開催予定です。

【渋谷駅】

・渋谷ヒカリエ裏 青山通り沿い歩道橋付近（予定）

・京王井の頭線 渋谷駅中央口マークシティ前（予定）

【新宿駅】南口、東南口（予定）

【恵比寿駅】西口 三井住友銀行前（予定）

サンプリングのイメージ

（サンプリングにミキとガンバレルーヤの登場予定はありません。）

■ゲストプロフィール

【ミキ】

2012年に結成された、兄の昴生と弟の亜生からなるお笑いコンビ。

2016年2月に「第46回NHK上方漫才コンテスト」で優勝したのを皮切りに同年、「27時間テレビ」（フジテレビ）内で行われた「笑わせたもん勝ちトーナメント KYO-ICHI」でも優勝しその名は全国区へ。2017年から2年連続で「M-1グランプリ」決勝進出。第5回上方漫才協会大賞。第57回上方漫才大賞奨励賞。

【ガンバレルーヤ】

よしことまひるによる吉本興業所属のお笑いコンビ。

数多くのバラエティ番組で活躍する傍ら、2024年音楽ユニット「MyM（マイム―）」を結成し、アーティストとしての活動を開始。本格的なラップやダンスで注目を集めている。

■「アイリスのお茶 䖝 レモンフレーバー/白桃フレーバー」 ブランドサイト

WEBCM本編を2026年6月24日より順次公開します。

https://www.irisohyama.co.jp/ryoku/flavor/

■商品仕様（※）

※：商品の仕様は予告なく変更することがあります。