観客満足度99％*¹、SNS総再生数10億回超*²のエンタメバレエ団『The Ballet Show』アラジン全国ツアー全国8都市、11公演、ついに出演者・配役決定！本日からチケット一般販売スタート！

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（所在地：東京都港区／代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団『The Ballet Show』は、2026年10月より開催する全国8都市、11公演のツアー『アラジン The Ballet Show』の出演者・配役を発表いたします。

本ツアーでは、3つの異なるキャスト編成（CAST A／CAST B／CAST C）による上演を実施。公演によってダンサーが入れ替わるため、同じ『アラジン』でも都市ごと、公演ごとに異なる表情をお楽しみいただけます。

どんなツアーになるのか？

「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

その言葉を日本中で当たり前にしたいという想いから始まった『The Ballet Show』。大阪・東京での全公演で満足度98％以上を記録し、「地方でも観たい」という声に応える形で、いよいよ全国8都市へ。10年越しの夢がついに叶います。

今回上演する『アラジン』は、これまでの作品の中でも特に磨き上げてきた演目です。誰もが知るストーリーだからこそ、バレエが初めての方でも安心して物語の世界に入り込める、そんな1本に仕上がっています。

〈主宰ヤマカイからのメッセージ〉

「アラジンは、僕たちが今まで手がけてきた公演の中で一番磨き上げてきた作品です。ストーリーはみんな一度は聞いたことがあるから、難しいことは何も考えなくていい。気づいたら舞台の世界に引き込まれているはずです。このメンバー、この規模でツアーを回れるのは今回だけ。ぜひ劇場でお会いしましょう。」

公演スケジュール・キャスト一覧

全国8都市11公演、開催日程・開演時間・キャストは下記の通りです。

※やむを得ない理由により、キャストが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※チケット情報は公式LINEアカウントよりご確認いただけます。

＜キャスト一覧＞

＜出演者一覧＞

【演出・振付・出演】

ヤマカイ ネレア ハンク



【バレエダンサー】

中野伶美 田中伶奈 市原晴菜 松浦マリア 後藤安結 徳光小麦 植田穂乃香 植田綾乃 野中未来 仲野莉那

佐藤史哉 石井智也 獺越界斗 日出山駿太 岡田晃明 小栗航大郎 山畑将太 四戸智紀 木村太一 高上凌良

【パフォーマーダンサー】

鈴木七海 安座間絆 パフォーマーえはら

チケットの一般販売スタート！

本日19:00よりチケット販売が下記URLよりスタートいたします。良い席から埋まってしまうため、

是非近くでエンタメバレエを楽しみたい！という方は、お早めにお買い求めください。

▽一般販売

販売開始：6月25日（木）19:00～

▽販売先

札幌公演

https://teket.jp/15767/71686

函館公演

https://teket.jp/15767/71692

仙台公演

https://teket.jp/15767/71716

新潟公演

https://teket.jp/15767/71694

東京公演

https://teket.jp/15767/71697

大阪公演

https://teket.jp/15767/71699

広島公演

https://teket.jp/15767/71701

福岡公演

https://teket.jp/15767/71704

オーディションの様子は公式YouTubeで公開中

今回の配役選考の様子は2026年6月15日（月）より、公式YouTubeチャンネル「ヤマカイTV」および「The Ballet Show チャンネル」にて公開しております。舞台が完成するまでのリアルな過程を、ぜひあわせてお楽しみください。



▽ヤマカイTV：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/videos

▽The Ballet Show チャンネル：https://youtube.com/channel/UCBPsPh9j9OZXElaoGrpib0Q

【参考実績】

・観客満足度99％（2025/8/29～9/16、n=1,239、当社調査）*¹

・SNS総再生数10億回超（2025年9月時点）*²

*¹ 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

*² ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramの累計動画再生数の合計（2025年10月時点）

【出演者プロフィール】

ヤマカイ

プロバレエダンサー/芸術監督

1995年10月20日静岡生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、バレエ団でプリンシパルとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。以来、8年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

ネレア

プロバレエダンサー/芸術監督

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、多くの作品で主演を演じる。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2026年6月現在、年間観客数約2.1万人・公演満足度99.2％*² ・累計観客数約4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。

「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年6月時点）

² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。

▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakai_official

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk

ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/

The Ballet Show

・YouTube：https://youtube.com/channel/UCBPsPh9j9OZXElaoGrpib0Q?si=0x_EuUAtSuRryHLh

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

【企業様・一般のお客様のお問い合わせ先】

株式会社ワイブロ 広報部

E-mail：wibro.contactus@gmail.com

営業時間：10:30～19:30



■会社概要

社名：株式会社ワイブロ

所在地：東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 4F

代表者名：山本大輔

事業内容：バレエ舞台事業、 SNSマーケティング/コンサルティング（分析・戦略立案・動画企画等）



