【岡山県 瀬戸内市立美術館】夏休み美術館特別講座「もっと知りたい！ゴッホのこと!!」―ゴッホのヒマワリを作ろう！―を開催します[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市立美術館では、令和８年8月7日(金)に、夏休み美術館特別講座「もっと知りたい！

ゴッホのこと!!」―ゴッホのヒマワリを作ろう！―を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184040/table/44_1_3c2122c636483df9002d77449208ae34.jpg?v=202606251052 ]事前予約はこちらから :https://www.city.setouchi.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=88事前予約フォーム

【本件に関する問い合わせ先】

岡山県 瀬戸内市立美術館

電 話：0869-34-3130

※午前9時30分～午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日：毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土日を除く)、

年末年始(12月28日～1月4日)、展示替え時の臨時休館

岡山県瀬戸内市について

特別講座に関する公式ホームページはこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/site/museum/159139.html瀬戸内市立美術館公式ホームページ

瀬戸内市は岡山県南東部に位置し、岡山市に隣接する人口約3万5千人のまちです。 岡山駅からJR赤穂線で最短21分と交通アクセスに恵まれています。 南部には穏やかな瀬戸内海が広がり、美しい多島美や「日本のエーゲ海」と称される牛窓の景観が魅力です。 温暖な気候を生かした農水産業や観光業が盛んで、官民共創による地域課題の解決や新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。

瀬戸内市公式ホームページはこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/岡山県瀬戸内市公式ホームページ